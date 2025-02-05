В Литве жалуются на масштабы попыток ввоза из Латвии контрафактных сигарет

По его словам, предпринимаются попытки ввезти в Литву огромные партии таких сигарет.

"Нелегальное производство сигарет в Латвии значительно возросло в прошлом году. Масштабы действительно впечатляют. В конце прошлого года было задержано 30 полных грузовиков с продукцией. Не произведено столько, а ожидало отправки. Так что эти цифры огромны", - сказал глава таможенного ведомства парламентариям на заседании комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам.

"Поток таких сигарет из Латвии идет через Литву в основном в Западную Европу, но часть оседает и в Литве", - добавил он.

По словам Жвиронаса, удивительно, что в Латвии подделывают не только западные, но и белорусские сигареты.

"Дело в том, что сегодня сложно сказать, какую долю на нашем нелегальном рынке составляют белорусские сигареты. Возможно, эта доля составляет один или несколько процентов", - сказал Жвиронас.

В прошлом году Служба охраны госграницы Литвы задержала 111 тыс. пачек нелегальных сигарет, привезенных из Латвии. В этом году уже изъято около полумиллиона пачек. На этой неделе в Расейнском районе был задержан груз контрабандных сигарет из Латвии стоимостью 620 тыс. евро.

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