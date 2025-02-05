Почти три года российские власти продолжают проливать кровь в ходе полномасштабного вторжения в Украину, что побудило оккупированные в прошлом Советским Союзом страны избавиться от памятников былой власти. Несмотря на это, недалеко от Даугавпилсской крепости нежится звезда с серпом и молотом. Местная власть говорит, что ничего не знает, но Управление национального культурного наследия сообщает другую версию, рассказывает передача Bez Tabu.
"Насколько я знаю, символы оккупации в публичной среде запрещены. Или что-то изменилось?"
Такой вопрос журналистам программы задал житель Даугавпилса, сообщив об увиденном в окрестностях Даугавпилсской крепости памятнике оккупационной власти - звезде, в центре которой высечены серп и молот.
Местных, которые в основном говорят на русском языке, объект не смущает.
"Пусть останется на память", - говорит один из собеседников.
Управление национального культурного наследия (NKM) за последние годы выявило около 260 прославляющих оккупационные власти объектов, значительная часть которых демонтирована.
"Он не имеет никакой культурно-исторической или художественной ценности", - рассказал представитель NKM.
Самоуправление Даугавпилса поясняет передаче, что не знает об этом объекте и не получало ранее никакой информации о нем.
Представитель NKM раскрывает другую версию: местная власть знает об объекте и обследовала его еще в марте 2023 года, когда была достигнута устная договоренность о том, что такой объект подлежит демонтажу.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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