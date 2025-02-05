"Насколько я знаю, символы оккупации в публичной среде запрещены. Или что-то изменилось?"

Такой вопрос журналистам программы задал житель Даугавпилса, сообщив об увиденном в окрестностях Даугавпилсской крепости памятнике оккупационной власти - звезде, в центре которой высечены серп и молот.

Местных, которые в основном говорят на русском языке, объект не смущает.

"Пусть останется на память", - говорит один из собеседников.

Управление национального культурного наследия (NKM) за последние годы выявило около 260 прославляющих оккупационные власти объектов, значительная часть которых демонтирована.

"Он не имеет никакой культурно-исторической или художественной ценности", - рассказал представитель NKM.

Самоуправление Даугавпилса поясняет передаче, что не знает об этом объекте и не получало ранее никакой информации о нем.

Представитель NKM раскрывает другую версию: местная власть знает об объекте и обследовала его еще в марте 2023 года, когда была достигнута устная договоренность о том, что такой объект подлежит демонтажу.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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