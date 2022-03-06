Военные санкции: состоятся авиарейсы по возвращению жителей Латвии из Египта

Регламентом Совета Европы об ограничительных мерах против российской агрессии в Украине с 28 февраля этого года запрещается использование воздушного пространства Латвии всеми самолетами, находящимися под прямым или косвенным контролем граждан России, независимо от страны, в которой зарегистрировано воздушное судно.
Упомянутые санкции касаются и чартерных авиарейсов, которые туроператор TUI Baltics планировал выполнить в марте.
В настоящее время запланировано четыре рейса.
В эти выходные 349 граждан, в том числе 65 детей, будут доставлены в Латвию из египетских курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Рейсы обеспечит литовская авиакомпания GetJet Airlines, указали в Минсообщения.
ЕС ввел санкции в отношении российского миллиардера Алексея Мордашова, единственного реального бенефициара TT Baltics.
Исполнительный директор TT Baltics Леонид Моченов сообщил LЕТА, что в настоящее время в Египте находятся около 1500 клиентов из Латвии, Литвы и Эстонии, которые будут доставлены на родину.