YouTube удалил каналы ведущего пропагандиста России Владимира Соловьева

Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать свое шоу на YouTube, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром, пишет "Радио Свобода".

"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать" - главный принцип демократии, авторство которого приписывают Вольтеру, демократами давно нарушен", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 марта ютуберы получили письма от Google и YouTube, в которых говорилось о временной остановке показа рекламы в России. Это означает, что авторы роликов перестанут получать доход за просмотры россиян.

7 марта Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение исключить из списка ретранслируемых в Латвии телеканалов еще 18 российских каналов, сообщает агентство LETA.

По словам председателя NEPLP Ивара Аболиньша, решение было принято в связи с санкциями, наложенными на российский холдинг "Газпром-Медиа".

В дальнейшем в Латвии не будут транслироваться такие каналы, как ТНТ-Comedy, ТНТ 4, THT4 International, THT, THT Music, "Пятница", KHL TV channel, "Кинопремьера", "Киносвидание", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто-Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", Zee TV.

Решение о прекращении ретрансляции телеканалов вступит в силу после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis - ожидается, что на этой неделе.