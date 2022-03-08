Ср, 9.03.2022
Надежд на возвращение нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Татьяна Лазарева, телеведущая
Татьяна Лазарева, телеведущая

СЗК: Высказывания Лембергса о войне в Украине противоречат позиции объединения

Айвар Лембергс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Союз "зеленых" и крестьян категорически дистанцировался от высказываний председателя партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса в связи с войной России с Украиной.

Как агентство LETA проинформировала представитель СЗК Даце Карклиня, СЗК дистанцируется от мнения Лембергса, которое в понедельник было опубликовано в газете Ventas Balss.

"Еще раз отмечаем, что СЗК полностью поддерживает Украину и ее президента в борьбе против осуществляемой Россией агрессии, и высказывания руководителя союзной партии открыто противоречат позиции политического объединения", - заявили представители Союза "зеленых" и крестьян.

В опубликованном на сайте ventasbalss.lv интервью Лембергс на вопрос, как в войне России с Украиной избежать самого ужасного сценария, ответил, что решением было бы "сесть за стол переговоров с Путиным". Политик предоставил и более подробное видение по данному вопросу, среди прочего отметив, что "к сожалению, Запад отказался от переговоров с Путиным" по этому вопросу.

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