СЗК: Высказывания Лембергса о войне в Украине противоречат позиции объединения

"Еще раз отмечаем, что СЗК полностью поддерживает Украину и ее президента в борьбе против осуществляемой Россией агрессии, и высказывания руководителя союзной партии открыто противоречат позиции политического объединения", - заявили представители Союза "зеленых" и крестьян.

В опубликованном на сайте ventasbalss.lv интервью Лембергс на вопрос, как в войне России с Украиной избежать самого ужасного сценария, ответил, что решением было бы "сесть за стол переговоров с Путиным". Политик предоставил и более подробное видение по данному вопросу, среди прочего отметив, что "к сожалению, Запад отказался от переговоров с Путиным" по этому вопросу.