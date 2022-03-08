СЗК: Высказывания Лембергса о войне в Украине противоречат позиции объединения
Союз "зеленых" и крестьян категорически дистанцировался от высказываний председателя партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса в связи с войной России с Украиной.
Союз "зеленых" и крестьян категорически дистанцировался от высказываний председателя партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса в связи с войной России с Украиной.
Как агентство LETA проинформировала представитель СЗК Даце Карклиня, СЗК дистанцируется от мнения Лембергса, которое в понедельник было опубликовано в газете Ventas Balss.
"Еще раз отмечаем, что СЗК полностью поддерживает Украину и ее президента в борьбе против осуществляемой Россией агрессии, и высказывания руководителя союзной партии открыто противоречат позиции политического объединения", - заявили представители Союза "зеленых" и крестьян.
В опубликованном на сайте ventasbalss.lv интервью Лембергс на вопрос, как в войне России с Украиной избежать самого ужасного сценария, ответил, что решением было бы "сесть за стол переговоров с Путиным". Политик предоставил и более подробное видение по данному вопросу, среди прочего отметив, что "к сожалению, Запад отказался от переговоров с Путиным" по этому вопросу.