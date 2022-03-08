Завершился 13-й день войны в Украине. Россию продолжают покидать западные компании, аналитики прогнозируют дефолт страны уже в апреле. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью ответил на вопросы относительно Донбасса, Крыма, НАТО и мирных переговоров с Россией. Рассказываем о самом главном за прошедший день.

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Байден объявил о запрете на импорт нефти и газа из России

Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт нефти и газа из России. В заявлении Байдена отмечается, что решение было принято в тесном сотрудничестве с союзниками Соединенных Штатов. По словам Байдена, в Вашингтоне понимают, что из-за зависимости от российских энергоносителей европейские страны не могут пойти на такие же шаги.

Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности Украины

Правящая партия Украины "Слуга народа" предложила заключить договор о гарантиях безопасности страны. По мнению представителей партии, этот юридически обязывающий договор мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму и помог бы обеспечить безопасность государства в ближайшие года, когда вступление в НАТО не является возможным.

Coca-Cola и многие другие приостанавливают деятельность в России

Предприятие The Coca-Cola Company приостанавливает деятельность в России, сообщается на сайте компании. Еще на прошлой неделе в компании уверяли, что она продолжит работу в России. Кроме того, во вторник о приостановке деятельности заявили компании McDonaldʼs, PepsiCo, Starbucks, General Electric, Ernst & Young, Netflix, Ferrari и Lamborghini, KFC и Pizza Hut, LʼOreal, Shell, Cif, Domestos, Rexona, Dove, AXE, Camay, Clear, Lipton, Brooke Bond и другие.

За ночь - новые жертвы среди мирных жителей Украины

Минобороны России утверждает, что бьет только по военным объектам. Украина ежедневно сообщает о стрельбе по мирным кварталам и гражданским целям. Русская служба BBC со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает, что в ходе обстрелов в течение этой ночи и раннего утра снова погибли мирные люди:

В городе Сумы в результате воздушной бомбардировки были разрушены жилые дома и подожжен многоквартирный дом. Сообщается, что одна женщина была ранена и девять человек погибли, в том числе двое детей.

В Николаеве на юге Украины вспыхнуло несколько пожаров в жилых районах. В результате обстрелов погибло 4 человека, 5 были спасены из-под завалов и доставлены в больницу.

В Харькове после обстрела загорелись девять этажей жилого дома. По меньшей мере 4 человека погибли.

Украина сообщила о гибели российского генерала под Харьковом

Высокопоставленный российский военачальник убит в боях под Харьковом, утверждают украинские военные. По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, убитый - генерал-майор Виталий Герасимов, пишет Русская служба BBC.

Российская сторона не прокомментировала сообщения украинской разведки. У BBC нет подтверждения этих данных из независимых источников.

Герасимов - начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России - участвовал во второй Чеченской войне, в российской военной операции в Сирии, а также в аннексии Крыма.

Несколько дней назад появились сообщения о гибели другого генерал-майора российской армии, Андрея Суховецкого. Официально информацию не подтверждали.

Самые масштабные санкции в мире теперь - против России. Она обошла Иран и Северную Корею

За последние две недели против России ввели больше санкций, чем действовало после аннексии Крыма, убийства граждан Великобритании химическим оружием, вмешательства в выборы в США и прочих расстроивших Запад событий, причастность к которым Кремль отрицает, пишет Русская служба BBC.

До 22 февраля против России действовало 2754 различных ограничений, а после введено еще 2778. Учет ведет санкционная база данных Castellum.ai.

Countries targeting Russia with sanctions by the numbers ⬇️



🇨🇭 Switzerland: 568



🇪🇺 EU: 518



🇨🇦 Canada: 454



🇦🇺 Australia: 413



🇺🇸 USA: 243



🇬🇧 UK: 35



🇯🇵 Japan: 35 https://t.co/4NxvjfWn85 — Castellum.AI (@CastellumAI) March 7, 2022

Беженцы из Украины получал в Латвии бесплатный проезд и пособие в 500 евро при устройстве на работу

Военные беженцы с Украины в Латвии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и получить единовременное пособие в размере 500 евро при устройстве на работу.

Страны Балтии отключатся от российской электросети раньше, чем планировалось

Страны Балтии заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации стран Балтии с европейской сетью ранее 2025 года, заявила парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям во вторник.

Отключение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, ранее было запланировано на 2025 год. Как рассказала Индриксоне, с Эстонией и Литвой удалось договориться о том, что не стоит тянуть с проектом синхронизации до 2025 года, это можно сделать и раньше.

В России возможен дефолт. Уже к середине апреля

Как сообщает "Медуза", аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley, считают вероятным, что к 15 апреля Россия может оказаться не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства.

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", - говорят в Morgan Stanley.

Янукович впервые высказался о войне России в Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сказал, что тот "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения". Янукович уехал из Украины в 2014 году, когда начались волнения в стране. С тех пор он жил в России.

Зеленский о статусе Донбасса, переговорах с Россией, НАТО и умершем от обезвоживания ребенке

​Во вторник, 8 марта, стали стихийно появляться цитаты президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и НАТО из интервью американскому телеканалу ABC News. Зеленский отвечал на вопросы на украинском языке, но на записи его голос перекрывал голос переводчика, который периодически путался в словах и исправлял себя. Из-за этого некоторые, в том числе, принципиально важные заявления Зеленского оставляли пространство для разных интерпретаций. Спустя несколько часов после трансляции интервью новости об этом появились на сайте президента Украины. Теперь можно однозначно определить, что именно хотел сказать миру украинский лидер.

Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину

Председатель юридической комиссии Сейма, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс добровольцем отправился защищать Украину, сообщил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс.

Эвакуационный коридор Мариуполя попал под обстрел

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российские войска начали обстрел гуманитарного коридора между Мариуполем и Запорожьем. По его словам, восемь грузовиков и 30 автобусов находятся в пути для доставки гуманитарной помощи в город и эвакуации мирных жителей в Запорожье.

Галерея: Завод во Львове, где приготавливают коктейли Молотова

Галерея: беженцы из Украины на границе с Польшей

Галерея: Разрушенный Харьков