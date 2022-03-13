Замок Пугачевой выставлен на продажу, а Газманов ждет гражданство Израиля?

Замок Аллы Пугачевой выставлен на продажу?

Ранее в желтой прессе появилась информация о том, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь выставлен на продажу. Эту новость поддержал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который заявил в Instagram, что межрегиональная молодежная общественная организация "Творческий центр "Солнечный круг", президентом которой он является, готова рассмотреть предложение о его приобретении. Продюсер бы там поселил детей-сирот.

СМИ утверждают, что это очередной блеф со стороны Разина, который на регулярной основе делает какие-то заявления в адрес Примадонны. Напомним, ранее стало известно, что звездная пара с детьми покинула Россию. Алла Борисовна разместила видеообращение, в котором отметила, что она уехала в отпуск и на лечение, но обязательно вернется.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что российский певец Олег Газманов якобы намерен получить гражданство Израиля. Артист прокомментировал эти слухи на своей странице в Instagram.

"Буквально вчера появилось сообщение и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать", - цитирует артиста "Московский комсомолец".

Газманов заметил, что не собирался уезжать из страны. Ранее он хотел подарить супруге путешествие на Ямайку, но отказался от этой затеи.

Напомним, ранее Олег Газманов поддержал президента РФ Владимира Путина и его "спецоперацию" на территории Украины.