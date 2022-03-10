Председателем Конституционного суда избран Алдис Лавиньш

Лавиньш был единственным кандидатом на пост руководителя КС. За него проголосовали пять судей, против были двое.

До этого Лавиньш занимал должность заместителя председателя суда.

Как сообщалось, КС уже дважды пытался избрать нового председателя.

3 марта после нескольких туров голосования суду не удалось избрать нового председателя. На эту должность были выдвинуты судьи Янис Нейманис и Дайга Резевска. В первом туре за Нейманиса проголосовали трое судей, четверо были против. Такой же результат был у Резевски.

В связи с этим КС взял перерыв, после которого провел повторное голосование по этим же кандидатам, но результат был таким же, как в первом голосовании.

В итоге КС отложил заседание до 10 марта, и сегодня судьи уже в третий раз проводили голосование.

Первая попытка избрать председателя КС состоялась 24 февраля, когда судьи также не смогли выбрать нового председателя.

Прежняя председатель КС Санита Осипова покинула должность 11 февраля в связи с окончанием полномочий.