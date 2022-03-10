Бенедикт Камбербэтч призвал россиян бороться со своей властью
Британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь на весь мир заявил о своей поддержке Украине. Он это сделал во время американского кинофестиваля в Санта-Барбаре (Калифорния).
Британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь на весь мир заявил о своей поддержке Украине. Он это сделал во время американского кинофестиваля в Санта-Барбаре (Калифорния).
Актер получил на нем приз за лучшую мужскую роль. Выйдя на сцену он развернул большой украинский флаг, выступив таким образом против вторжения России в Украину.
Ранее во время открытия его звезды на Аллее славы в Голливуде он обратился к украинцам и россиянам.
"Я не могу сегодня, в этот удивительный момент моей жизни, спокойно говорить, не признавая очевидного, что происходит в Украине, и не выражая свою поддержку народу Украины. А также тому российскому народу, который противостоит клептократии и идиотизму своих правителей, чтобы попытаться остановить развитие этого злодеяния", - сказал Камбербэтч.
Напомним, об ужасах, которые переживают мирные граждане Украины под обстрелами, говорили такие звезды, как Хавьер Бардем и Роберт Паттинсон.
Benedict Cumberbatch held up a Ukrainian flag in solidarity with Ukraine at the Cinema Vanguard Award ceremony during the 37th Annual Santa Barbara International Film Festival on March 9, 2022 in Santa Barbara, California.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 10, 2022
Photo: Tibrina Hobson/Getty Images for SBIFF pic.twitter.com/YLOEDNlymF