Бенедикт Камбербэтч призвал россиян бороться со своей властью

Актер получил на нем приз за лучшую мужскую роль. Выйдя на сцену он развернул большой украинский флаг, выступив таким образом против вторжения России в Украину.

Ранее во время открытия его звезды на Аллее славы в Голливуде он обратился к украинцам и россиянам.

"Я не могу сегодня, в этот удивительный момент моей жизни, спокойно говорить, не признавая очевидного, что происходит в Украине, и не выражая свою поддержку народу Украины. А также тому российскому народу, который противостоит клептократии и идиотизму своих правителей, чтобы попытаться остановить развитие этого злодеяния", - сказал Камбербэтч.

Напомним, об ужасах, которые переживают мирные граждане Украины под обстрелами, говорили такие звезды, как Хавьер Бардем и Роберт Паттинсон.