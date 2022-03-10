Пт, 11.03.2022
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Елена Зеленская, первая леди Украины

Бенедикт Камбербэтч призвал россиян бороться со своей властью

Британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь на весь мир заявил о своей поддержке Украине. Он это сделал во время американского кинофестиваля в Санта-Барбаре (Калифорния).

Актер получил на нем приз за лучшую мужскую роль. Выйдя на сцену он развернул большой украинский флаг, выступив таким образом против вторжения России в Украину.

Ранее во время открытия его звезды на Аллее славы в Голливуде он обратился к украинцам и россиянам.

"Я не могу сегодня, в этот удивительный момент моей жизни, спокойно говорить, не признавая очевидного, что происходит в Украине, и не выражая свою поддержку народу Украины. А также тому российскому народу, который противостоит клептократии и идиотизму своих правителей, чтобы попытаться остановить развитие этого злодеяния", - сказал Камбербэтч.

Напомним, об ужасах, которые переживают мирные граждане Украины под обстрелами, говорили такие звезды, как Хавьер Бардем и Роберт Паттинсон.

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