Сообщается о ракетных ударах России по военному полигону под Львовом: погибли 35 человек

На Facebook Козицкий сообщил, что предварительная информация свидетельствует о попадании восьми ракет.

В результате ракетного обстрела военного полигона в Яровове, вблизи Львова, погибли 35 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших. Еще 134 человека получили ранения разной степени тяжести.

Раненые госпитализированы, сообщает Львовская областная администрация.

Эту информацию подтвердил губернатор Львовской области, пишет BBC.

По его данным, Россия выпустила по полигону 30 ракет. Ранее сообщалось о восьми.

О ракетных ударах во Львове сообщил и портал Kyiv Independent, а репортер новостного агентства DPA в Польше подтвердил, что взрывы можно было слышать и в Пшемысле.

Russian missiles hit the International Peacekeeping and Security Centre in the Lviv region of western Ukrainian right on the Polish border. The center is used to train Ukrainian forces and is associated with NATO. This is a major escalation and an explicit warning from Putin. — Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) March 13, 2022

Козицкий рассказал, что российские войска нанесли воздушный удар по полигону в период времени с 3 до 4 часов в воскресенье, 13 марта.

Информация о разрушениях уточняется.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил информацию о воздушном ударе и призвал не публиковать фотографии и видео с мест обстрела.

Ярововский полигон находится в 30 километрах на северо-запад от Львова.

Минобороны России сообщения об авиаударе пока не комментирует.