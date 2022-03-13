Роскомнадзор ограничивает RUS TVNET в России, россияне продолжают атаковать украинские города, в Мелитополе, судя по всему, назначили нового мэра. По Яворовскому военному полигону во Львовской области нанесен ракетный удар, погибли 35 человек. Рассказываем, что в Украине произошло за воскресенье - 18-й день войны.

Роскомнадзор ограничивает RUS TVNET в России

В субботу, 12 марта, редакция RUS TVNET получила письмо от Службы по мониторингу информационных технологий и массовых коммуникаций преступного режима Российской Федерации "Роскомнадзор" с оповещением об ограничении доступа к нашему порталу на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

В Ирпене погиб иностранный журналист

В Ирпене убит документалист Брент Рено, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, опубликовав в Facebook пресс-карту журналиста.

Небитов написал, что "корреспондент New York Times убит, еще один журналист ранен, его пытаются вывезти из зоны боевых действий".

Боррель о создании бесполетной зоны над Украиной: Это может привести к Третьей мировой войне

Создание бесполетной зоны над территорией Украины может привести к Третьей мировой войне, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет El Periodico. "Когда кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, которые ее нарушают. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим", - заявил он.

Польша: применение Путиным химоружия даст НАТО зеленый свет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в конфликт в Украине, в случае если Россия применит химическое оружие.

Польский лидер считает, что российское руководство способно пойти на этот шаг.

"Если вы спрашиваете меня, может ли Путин применить химическое оружие, то, по моему мнению, в данный момент Путин может применить все, что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения и с военной он тоже явно не выигрывает", - сказал Анджей Дуда в интервью BBC.

Встреча Зеленского и Путина может состояться в обозримом будущем

Как украинская, так и российская сторона заговорили о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет "Медуза". В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что встречи Путина и Зеленского никто не отрицает, однако "нужно понять, что на ней обсуждать и что станет результатом".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в обозримом будущем".

СМИ: В Мелитополе назначен пророссийский мэр

В занятом российской армией Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города. По ее словам, надо готовиться создать "комитет народных депутатов" для управления городом, она также призвала жителей не принимать участия в "экстремистских акциях".

СМИ сообщили о ракетном ударе по полигону под Львовом

Российские войска нанесли ракетный удар по Ярововскому военному полигону, известному также как Международный центр миротворчества и безопасности, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Полигон находится в 30 километрах от Львова.

Позже власти сообщили от 35 погибших в результате удара.

Кактиньш: война противоречит прежнему мировоззрению русскоязычных граждан

В вопросе войны в Украине русскоязычные граждане не поддерживают ни одну из сторон, потому что война противоречит их прежнему мировоззрению, объясняет директор центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш.

Кактиньш считает, что вероятнее всего нет единого объяснения, почему так много русскоязычных (46%) избегают выражать поддержку одной или другой вовлеченной в войну стороне, о чем свидетельствует опрос, представленный в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?").

ФОТО: TVNET

Прокуратура Украины: Из-за российской агрессии погибли уже 85 детей

В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли уже 85 детей, более 100 ранены, сообщает офис генерального прокурора Украины.

На ЧАЭС восстановлено электричество

На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение, сообщается в телеграм-канале Верховной Рады.

"Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли отвлечь риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», — говорится в заявлении.

Мэр сообщил о почти полном уничтожении инфраструктуры аэропорта Ивано-Франковска

Российские войска в третий раз обстреляли аэропорт Ивано-Франковска, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, в результате удара инфраструктура аэропорта уничтожена почти полностью. "По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются", - цитирует его "Украинская правда".

Зеленский: Коллаборанты подпишут себе приговор

Коллаборанты, которые согласятся на предложения оккупантов, подпишут себе приговор, сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский посетил раненных солдат

Столтенберг: Россия может применить в Украине оружие массового поражения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что Россия может применить оружие массового поражения в Украине. "В последние дни мы слышали абсурдные утверждения о лабораториях по химическому и биологическому оружию", - сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. Он отметил, что Кремль изобретает "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать".