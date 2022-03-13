Зеленский: Коллаборанты подпишут себе приговор

"ХНР. Такую же мертворожденную, как ДНР и ЛНР. Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки выражению воли людей, которые каждый день идут протестовать", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что в субботу состоялось заседание совета Херсонской области, во время которого было единогласно принято решение, что Херсонская область - неотъемлемая часть Украины.

"Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать – если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор.

Приговор – пойти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", - сказал президент.