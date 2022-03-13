Зеленский: Коллаборанты подпишут себе приговор

"ХНР. Такую же мертворожденную, как ДНР и ЛНР. Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки выражению воли людей, которые каждый день идут протестовать", - сказал Зеленский.
Он также рассказал, что в субботу состоялось заседание совета Херсонской области, во время которого было единогласно принято решение, что Херсонская область - неотъемлемая часть Украины.
"Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать – если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор.
Приговор – пойти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", - сказал президент.
Напомним, российские военные силы в Херсонской области, которую они частично заняли, готовят референдум о создании еще одной "народной республики". После похищения мэра Мелитополя Ивана Федорова, местная депутат Галина Данильченко записала видеообращение, в котором рассказала о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих она назвала "экстремистами".