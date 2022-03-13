Прокуратура Украины: Из-за российской агрессии погибли уже 85 детей
В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли уже 85 детей, более 100 ранены, сообщает офис генерального прокурора Украины.
В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли уже 85 детей, более 100 ранены, сообщает офис генерального прокурора Украины.
Ведомство приводит следующие факты:
В прокуратуре подчеркивают, что эти данные не окончательные из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на занятых ими территориях, пишет Би-би-си.
В условиях военных действий оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон, не предоставляется возможным.