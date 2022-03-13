Вс, 13.03.2022
Утверждения о "постановочных" кадрах не выдерживают никакой критики. Они точно не соответствуют действительности о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине
о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

Прокуратура Украины: Из-за российской агрессии погибли уже 85 детей

ФОТО: AP/Scanpix

В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли уже 85 детей, более 100 ранены, сообщает офис генерального прокурора Украины.

Ведомство приводит следующие факты:

  • 11 марта при попытке эвакуации был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок - юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий.
  • Также вечером 11 марта возле села Гусаровка Изюмского района Харьковской области на блокпосту захватчики расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок.
  • 12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в результате обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.
  • По данным прокуратуры, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Ежедневно более 20 учебных заведений подвергаются ударам и обстрелам.
  • Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

В прокуратуре подчеркивают, что эти данные не окончательные из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на занятых ими территориях, пишет Би-би-си.

В условиях военных действий оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон, не предоставляется возможным.

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