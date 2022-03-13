Встреча Зеленского и Путина может состояться в обозримом будущем?

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что встречи Путина и Зеленского никто не отрицает, однако "нужно понять, что на ней обсуждать и что станет результатом".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в обозримом будущем".

"День, два, три - нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", - цитирует Подоляка "Интерфакс".

Ранее РИА "Новости" сообщило, что Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.