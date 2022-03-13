Вс, 13.03.2022
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Алдис Гобземс

Встреча Зеленского и Путина может состояться в обозримом будущем?

Владимир Путин и Владимир Зеленский ФОТО: AFP/SCANPIX

Как украинская, так и российская сторона заговорили о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет "Медуза".

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что встречи Путина и Зеленского никто не отрицает, однако "нужно понять, что на ней обсуждать и что станет результатом".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в обозримом будущем".

"День, два, три - нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", - цитирует Подоляка "Интерфакс".

Ранее РИА "Новости" сообщило, что Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации прокремлевского российского издания, МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара прилагает усилия, чтобы организовать переговоры глав государств. "Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси", - отметил он.

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