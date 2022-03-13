Встреча Зеленского и Путина может состояться в обозримом будущем?
Как украинская, так и российская сторона заговорили о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет "Медуза".
Как украинская, так и российская сторона заговорили о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет "Медуза".
В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что встречи Путина и Зеленского никто не отрицает, однако "нужно понять, что на ней обсуждать и что станет результатом".
В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в обозримом будущем".
Ранее РИА "Новости" сообщило, что Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации прокремлевского российского издания, МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара прилагает усилия, чтобы организовать переговоры глав государств. "Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси", - отметил он.