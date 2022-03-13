СМИ: Россия просила помощи у Китая. США выступили с предупреждением Пекину

Сообщается, что Россия также просила об экономической помощи, чтобы смягчить эффект от введенных санкций. Источники NYT не стали уточнять детали этих просьб, также неизвестно, каким был ответ Пекина.

Схожая информация и у Financial Times. Согласно их статье, знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредил Китай, что любые попытки помочь России в продолжении вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.

Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой. Также положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.

Другие чиновники рассказали изданию, что есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений.

"Мы сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне и не позволим какому-либо государству компенсировать России потери от экономических санкций", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Предупреждение Салливана прозвучало в преддверии его встречи в Риме с китайским дипломатом и членом Политбюро Ян Цзечи, на которой будет обсуждаться война в Украине.