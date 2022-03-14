Протестующих, занявших лондонский особняк Дерипаски, задержали. На это ушло несколько часов

"Путин, иди [нафиг]", - значится на украинском и английском языках на полотне красного цвета, свисающем с балкона здания.

Пока официально неизвестно, откуда родом протестующие, но, судя по всему, один из них - гражданин Литвы, пишет корреспондент BBC.

"Мы хотим открыть здесь центр для беженцев, поскольку британские власти не смогли помочь тем, кому эта помощь нужна сейчас больше всего", - заявил один из протестующих.

По информации со стороны протестующих, всего в здании пять человек и уходить они никуда не собираются: "Мы сделали все согласно правилам, полиция не может нас выгнать", - заявили они.

На месте собрались десятки журналистов. Здание оцепили полицейские. После этого британская полиция начала штурм особняка.



Прошло три часа

Спустя три часа полиции так и не удалось прогнать протестующих, передает Русская служба BBC. Несмотря на призывы спасателей, они твердят, что останутся сидеть до последнего, а еще просят принести им пиццу. Над зданием периодически кружит вертолет, а внутри него находятся полицейские.

"Полицейские не могут ничего сделать, потому что мы сидим на самом краю и это угрожает нашей безопасности", - сказал журналистке издания по телефону один из протестующих.

Недалеко от здания слышны одобрительные возгласы собравшихся поддержать захватчиков. Известно, что группа называет себя "Лондонские махновцы" (отсылка к украинскому анархисту Нестору Махно).

Около 22:30 по рижскому времени стало известно, что лондонская полиция все-таки арестовала протестующих.

ФОТО: Alberto Pezzali/AP/Scanpix

ФОТО: Alberto Pezzali/AP/Scanpix