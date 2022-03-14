Протестующих, занявших лондонский особняк Дерипаски, задержали. На это ушло несколько часов

В ночь на понедельник, 14 марта, протестующие в Лондоне проникли в особняк стоимостью 50 миллионов фунтов (около 60 млн евро). Особняк, по утверждению британских СМИ, принадлежит семье Олега Дерипаски, который на прошлой неделе попал под санкции, пишет Русская служба BBC. Активисты вывесили украинские флаги и баннеры: "Имущество освобождено".
"Путин, иди [нафиг]", - значится на украинском и английском языках на полотне красного цвета, свисающем с балкона здания.
Пока официально неизвестно, откуда родом протестующие, но, судя по всему, один из них - гражданин Литвы, пишет корреспондент BBC.
"Мы хотим открыть здесь центр для беженцев, поскольку британские власти не смогли помочь тем, кому эта помощь нужна сейчас больше всего", - заявил один из протестующих.
По информации со стороны протестующих, всего в здании пять человек и уходить они никуда не собираются: "Мы сделали все согласно правилам, полиция не может нас выгнать", - заявили они.
На месте собрались десятки журналистов. Здание оцепили полицейские. После этого британская полиция начала штурм особняка.
Прошло три часа
Спустя три часа полиции так и не удалось прогнать протестующих, передает Русская служба BBC. Несмотря на призывы спасателей, они твердят, что останутся сидеть до последнего, а еще просят принести им пиццу. Над зданием периодически кружит вертолет, а внутри него находятся полицейские.
"Полицейские не могут ничего сделать, потому что мы сидим на самом краю и это угрожает нашей безопасности", - сказал журналистке издания по телефону один из протестующих.
Недалеко от здания слышны одобрительные возгласы собравшихся поддержать захватчиков. Известно, что группа называет себя "Лондонские махновцы" (отсылка к украинскому анархисту Нестору Махно).
Около 22:30 по рижскому времени стало известно, что лондонская полиция все-таки арестовала протестующих.