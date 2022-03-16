Беженка в Эстонии: Мы скорее умрем, чем будем русскими

Оксана ответила, что их никто не принуждает, украинский язык родной для них. "Они ответили, что здесь их заставляли говорить по-эстонски, но они не хотят этого делать", - говорит Оксана. Она недоумевает, что хотя эти люди живут в Эстонии уже 40 лет, они не заинтересованы в изучении эстонского языка.

Оксана слышала несколько таких историй на улицах Таллинна и была в шоке. Она решила использовать русский язык только как иностранный для общения с теми, кто не говорит по-украински или по-английски. "Эстония напрямую связана с моим решением говорить только по-украински", - говорит украинка.

Путь в Эстонию

Во время начала войны Оксана находилась на горнолыжном курорте в Западной Украине, а ее сын - в Киеве. "Я проснулась около шести утра, потому что в отеле был какой-то шум. Позже мне позвонила подруга из Киева и сказала, что город бомбят", - вспоминает Оксана. "Мне посоветовали остаться на западе Украины. Некогда было собирать вещи на экстренный случай, а надо было думать, как спасти себя и ребенка", - говорит она.

Ей позвонил коллега, который организовывал эвакуационные рейсы. "Мы попали в один из последних, - говорит Оксана. Автобус прибыл в Польшу, где были получены бесплатные билеты на поезд, и мать с сыном поехали в Варшаву, а оттуда автобусом в Таллинн.

Пригород Киева Ирпень, 12 марта 2022 года ФОТО: SERGEI SUPINSKY, Scanpix

Разные мировоззрения в семье

Брат и родители Оксаны находятся в Украине, и у них сложные отношения. Ее брат занимает высокий пост, но он написал докторскую диссертацию на тему "30-е годы - лучшие годы в истории Украины". "Уничтожение украинской нации - разве это лучшее время? Впрочем, брат понимает это как естественный отбор - выживает сильнейший", - говорит Оксана, которая поняла, что их с братом взгляды сильно отличаются.

В 2012 году Оксана слышала, как брат разговаривал с друзьями по телефону и сказал, что Украина - это не отдельная страна и когда-нибудь придут русские и освободят их. По словам брата, есть проект, согласно которому Украина должна быть освобождена от украинцев. Рано или поздно это будет сделано. Брат сказал, что Оксане следует вернуться к своим корням. "Если бы я хотела быть русской женщиной, я бы поехала в Россию. Я посоветовала брату сделать то же самое, если он чувствует себя русским", - говорит Оксана.

Общение сестры и брата на этом закончилось. Хотя мать Оксаны является заслуженным учителем истории Украины и автором учебников, она ничего не сказала против взглядов сына и посоветовала Оксане заниматься воспитанием своего ребенка. Оксана говорит, что от ее матери также исходила российская пропаганда, в центре которой была идея освобождения Украины от фашизма и нацизма.

Оксана объясняет, что российская пропаганда очень искусна, и даже многие образованные люди ей поверят. Пропаганда также эффективна для людей, которые много работают и единственным утешением для которых является алкоголь. "Если люди много работают, им можно сказать что угодно, и они поверят", - говорит украинка.

"Мы скорее умрем, чем будем русскими", - уверенно говорит Оксана.

Благодарность эстонцам

"Я думаю, что большинство украинцев, которые находятся здесь, хотят быть полезными для Эстонии. Если все продлится дольше месяца, мы хотим работать и не обременять эстонский государственный бюджет и приносить максимальную пользу как Украине, так и Эстонии. Я искренне благодарю вас за вашу поддержку", - говорит Оксана, которая надеется очень скоро вернуться на родину.