Суд в Гааге: Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине

Суд также постановил, что "Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине" до рассмотрения дела по существу, сообщила судья Джоан Донахью.

"Суд очень обеспокоен применением Российской Федерацией силы, что создает очень серьезные проблемы с соблюдением международных прав", - указала судья.

Российская Федерация также должна обеспечить гарантии того, что любые вооруженные подразделения или подконтрольные ей лица не будут предпринимать никаких шагов для продолжения военных действий.

Кроме того, суд единогласно постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, способных усугубить ситуацию или усложнить пути ее разрешения.