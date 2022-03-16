Ср, 16.03.2022
Почему со мной в кофейном домике разговаривают по-русски? Потому что твой кофе готовит Марина. Она из Украины. кофейня KURTS о своей новой сотруднице
кофейня KURTS о своей новой сотруднице

Суд в Гааге: Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине

Иллюстративное фото ФОТО: DILARA SENKAYA

Международный суд ООН в Гааге постановил, что иск Украины по Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него обоснован. Таким образом, это дело является подсудным, сообщает Русская служба Би-би-си.

Суд также постановил, что "Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине" до рассмотрения дела по существу, сообщила судья Джоан Донахью.

"Суд очень обеспокоен применением Российской Федерацией силы, что создает очень серьезные проблемы с соблюдением международных прав", - указала судья.

Российская Федерация также должна обеспечить гарантии того, что любые вооруженные подразделения или подконтрольные ей лица не будут предпринимать никаких шагов для продолжения военных действий.

Кроме того, суд единогласно постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, способных усугубить ситуацию или усложнить пути ее разрешения.

Би-би-си отмечает, что Россия юридически обязана выполнять постановление суда в соответствии с международным правом.

Последние новости

НАВЕРХ
Back