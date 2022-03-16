Прошло три недели с момента вторжения России в Украину. В Мариуполе сообщили о бомбе, сброшенной на театр, в котором прятались люди. Президент США Джо Байден назвал Путина "военным преступником", в Кремле эти слова назвали "непростительными". Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды. Financial Times сообщила, что Украина и Россия достигли значительного прогресса по потенциальному мирному договору. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал это заявление. Таковы основные события 21-го дня войны в Украине.

Появилось фейковое видео, на котором Зеленский якобы призывает солдат сложить оружие

В интернете появилось фейковое видео, на котором якобы Владимир Зеленский призывает украинских солдат сложить оружие и сдаться, сообщает Би-би-си.

Отрезок фейкового видео был опубликован и на сайте издания "Украина 24", а письменный фрагмент сообщения появился в телеэфире. "Украина 24" распространила сообщение, указав, что сайт издания был взломан.

Сам Зеленский указал, что он "может призвать сложить оружие и идти домой только российских солдат".

Cообщается о бомбе, сброшенной на театр в Мариуполе

В Мариуполе сообщили об обстреле театра. По информации депутата Верховной Рады Сергея Таруты, в Мариуполе на Драматический театр, в котором прятались люди, сбросили "сверхмощную бомбу".

"Там от обстрелов пряталось огромное количество горожан. Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное - не можем их из-под завалов достать", - цитирует депутата "Медуза".

Подробной информации из других источников на данный момент нет, однако в Telegram-каналах стали появляться фото и видео последствий обстрела.

В России появится свой Instagram. Он будет называться "Россграм"

Уже скоро, 28 марта, в России будет представлен аналог заблокированной в стране социальной сети Instagram. Соцсеть получила название "Россграм", пишет журнал "Сноб".

Журнал отмечает, что платформу разработали сокурсник основателя Telegram Павла Дурова Александр Зобов и бизнесмен Кирилл Филимонов.

По словам авторов, в "Россграме" появятся дополнительные инструменты монетизации, в том числе платный доступ к контенту, краудфандинг, и реферальная программа. Кроме того, соцсеть сохранит все функции Instagram и позволит перенести свои данные в российский аналог.

Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле.

Зеленский выступил с обращением к конгрессу США

В среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к конгрессу с США, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Американцы! В вашей величественной истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года, когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов.

Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди… Наше государство переживает это каждый день и каждую ночь на протяжении трех недель!" - обратился к конгрессу Зеленский.

Он попросил у Конгресса США создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону. Зеленский просит закрыть воздушное пространство Украины уже с самого начала войны, однако страны Запада воздерживаются от такого шага, чтобы не вызвать непосредственную конфронтацию НАТО с Россией.

Путин - о войне в Украине: "Операция развивается успешно"

Президент России Владимир Путин в среду, 16 марта, перед совещанием с правительством выступил с заявлением об Украине, отметив, что "операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами", сообщает Русская служба Би-би-си.

"Что касается тактики боевых действий, которую выработали минобороны и генеральный штаб, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - заявил Путин.

Он назвал "откровенным кровавым терактом" обстрел Донецка "Точкой -У" 14 марта. Киев отрицает нанесение удара своими военными.

Кроме того, по словам Путина, российская армия сорвала планы Украины, якобы собиравшейся начать преступление в Донбассе и Крыму.

Financial Times: Россия и Украина достигли прогресса в переговорах

Украина и Россия достигли значительного прогресса по потенциальному мирному договору из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод армии РФ из Украины, если Киев объявит о нейтралитете относительно НАТО и согласится ограничить свои вооруженные силы, передает Financial Times со ссылкой на трех участников переговоров. В обмен на это будет получена защита от союзников - США, Великобритании и Турции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал публикацию газеты Financial Times, которая утверждает, что делегации России и Украины работают над мирным соглашением из 15 пунктов и добились "существенного прогресса", пишет "Медуза".

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе - это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии сохранности от ряда государств", - сказал он.

Россия исключена из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава организации. Сторона РФ говорит, что сама приняла решение выйти из организации: "Из-за беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан", - указал МИД РФ. Россия - первая страна в истории СЕ, которую исключили из организации.

Сенат США: Путин - военный преступник

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

Лавров: есть "некоторая надежда" на достижение компромисса в переговорах Украины и России

Глава российской делегации Владимир Мединский также сообщил, что власти Украины предлагают нейтральный статус, как в Австрии и Швеции. "Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером армии Украины", - сказал он. Киев пока не прокомментировал эту информацию, но президент Украины Владимир Зеленский и его помощники неоднократно говорили, что готовы обсуждать нейтральный статус.

Зеленский запретил российскую пропаганду

Нельзя оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, восхвалять людей, имеющих к ней отношение, называть боевые действия в стране с 2014 года "внутренним конфликтом" или "гражданской войной".

Ночные обстрелы украинских городов

Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.

Крупнейшая энергокомпания ФРГ прекратила закупки у "Газпрома"

Предприятие E.ON прекратило закупки газа у "Газпрома" из-за вторжения РФ в Украину, сообщил ее руководитель Леонард Бирнбаум. Агентство обращает внимание, что у E.ON не было прямых долгосрочных контрактов с российскими производителями, тем не менее предприятие покупало небольшие объемы у "Газпрома".

Япония запретила экспорт важных товаров в Россию

В список товаров под эмбарго вошли, в частности, полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.