Чт, 17.03.2022
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Пранкер позвонил британским министрам

Бен Уоллес ФОТО: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подверг критике звонок самозванца, выдававшего себя за премьер-министра Украины. Он назвал это "российскими грязными трюками", передает Русская служба BBC.

Пранкера соединили с Уоллесом по видеосвязи, он успел задать министру "несколько вводящих в заблуждение вопросов". После этого министр прекратил разговор, так как заподозрил обман. Разговор продолжался около 10 минут.

В министерстве обороны проводится проверка того, как самозванца могли соединить с министром. После этого случая министр внутренних дел страны Прити Пател также сообщила, что на этой неделе ей тоже звонил пранкер.

"Сколько бы дезинформации, искажений и грязных трюков ни пускала в ход Россия, это не отвлечет внимание от ее нарушений прав человека и незаконного вторжения в Украину", - написал Уоллес в своем Twitter.

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