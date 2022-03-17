Пранкер позвонил британским министрам
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подверг критике звонок самозванца, выдававшего себя за премьер-министра Украины. Он назвал это "российскими грязными трюками", передает Русская служба BBC.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подверг критике звонок самозванца, выдававшего себя за премьер-министра Украины. Он назвал это "российскими грязными трюками", передает Русская служба BBC.
Пранкера соединили с Уоллесом по видеосвязи, он успел задать министру "несколько вводящих в заблуждение вопросов". После этого министр прекратил разговор, так как заподозрил обман. Разговор продолжался около 10 минут.
В министерстве обороны проводится проверка того, как самозванца могли соединить с министром. После этого случая министр внутренних дел страны Прити Пател также сообщила, что на этой неделе ей тоже звонил пранкер.
"Сколько бы дезинформации, искажений и грязных трюков ни пускала в ход Россия, это не отвлечет внимание от ее нарушений прав человека и незаконного вторжения в Украину", - написал Уоллес в своем Twitter.
Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022