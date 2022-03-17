Пранкер позвонил британским министрам

Пранкера соединили с Уоллесом по видеосвязи, он успел задать министру "несколько вводящих в заблуждение вопросов". После этого министр прекратил разговор, так как заподозрил обман. Разговор продолжался около 10 минут.

В министерстве обороны проводится проверка того, как самозванца могли соединить с министром. После этого случая министр внутренних дел страны Прити Пател также сообщила, что на этой неделе ей тоже звонил пранкер.

"Сколько бы дезинформации, искажений и грязных трюков ни пускала в ход Россия, это не отвлечет внимание от ее нарушений прав человека и незаконного вторжения в Украину", - написал Уоллес в своем Twitter.