Арестован житель Таллинна, который угрожал госчиновнику и его семье из-за закрытия российских каналов

Руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере сказал, что 57-летнего мужчину подозревают в том, что он угрожал чиновнику и его семье.

"По своему содержанию угроза была крайне цинична и опасна, она была напрямую вдохновлена войной в Украине, указывая на семью пострадавшего как на цель режима Путина.

Люди, которые оправдывают и поддерживают вторжение российских войск в Украину, делая это посредством угроз, должны учесть, что полиция реагирует на это.

Мы должны предупреждать опасности, в данном случае и суд посчитал угрозу достаточно серьезной, чтобы подозреваемого на какое-то время уделить от общества", – сказал Алавере.

В начале этой недели Государственная прокуратура Эстонии предъявила мужчине обвинения в совершении компьютерного преступления. Обвинение предъявлено в том, что летом 2021 года мужчина незаконно получил доступ к компьютерной системе и, используя уязвимость в системе безопасности, скачал фотографии на документы почти 300 000 человек.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, совершение нескольких преступлений в течение короткого периода времени показывает склонность подозреваемого продолжать совершать преступления, поэтому прокуратура ходатайствовала у суда о взятии мужчины под стражу.

"Так как задержанного есть основание подозревать и обвинять в преступлениях, совершенных через компьютер, безопасность общества можно обеспечить только преградив ему доступ к компьютеру. Так у него не будет возможности продолжать совершать преступления. Наиболее эффективный способ для этого - взятие под стражу. В среду суд согласился с прокуратурой и взял мужчину под стражу сроком до двух месяцев", – сказал Верте.