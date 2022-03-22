Видео ⟩ Светлана Лобода в Латвии и помогает беженцам

"Мы с моей семьей на протяжении уже 20 дней перемещаемся по разным точкам миграционных служб, волонтерским центрам и помогаем людям, которые нуждаются в еде, бытовой химии, всем, что необходимо человеку, чтобы хоть как-то жить. Очень непросто об этом говорить, как-то нескромно. Но, наверное, надо", - сказала Светлана.

Светлана Лобода в магазине Promo (Латвия) ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. На ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и т.д.

"Я считаю, что своим примером я помогу многим людям, которые сейчас бездействуют, выйти на эту же тропу помощи и последовать нашему примеру людям, которые с утра до вечера помогают всем, кто в этом нуждается. Пожалуйста, будьте благородными, милосердными. Огромному количеству людей очень плохо, тяжело. Помогайте и делайте все возможное, что в ваших силах", - отметила певица.

Светлана Лобода в латвийском центре гуманитарной помощи для беженцев ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода показала, как они с помощниками доставили товары и продукты в один из центров гуманитарной помощи в Латвии.

"Сейчас мы находимся в волонтерском центре беженцев в Латвии. Мы привезли продукты, медикаменты, бытовую химию для всех беженцев из Украины", - сказала артистка.

В публикации Лобода написала обращение по поводу "списков" артистов.