К команде TVNET GRUPA и ReTV присоединились украинцы

Виктория, Кристина и Евгения родились и выросли в Украине. Часть своей жизни они посвятили работе на телевидении - продюсированию развлекательных программ.

Кристина Лось, Виктория Дудченко, Евгения Лагода - украинские журналистки, временно работающие в Латвии ФОТО: Из личного архива

"Мы создавали различные проекты, реалити-шоу для нескольких стран - Украины, а также Польши и России. У нас был проект в России, мы поехали в Россию снимать, сняли два эпизода, а потом в нашей стране началась война", - рассказывает Кристина Лось.

"Мы проснулись утром и даже не знали, что происходит у нас на родине. В шесть утра нам позвонили из дома, что началась война. Для нас это был шок", - добавляет Виктория Дудченко.

Через несколько дней девушки решили, что не могут оставаться в России: "На нашей шкале ценностей это моральный предел. Трудно быть в стране агрессора, которая сейчас разрушает нашу страну".

Журналистки приняли решение не продолжать проект и расторгнуть договор. Недолго думая украинки собрали свои вещи и стали искать место для побега по суше, поскольку авиабилеты в изначально намеченную Турцию оказались слишком дорогими.

"Мы ехали и даже не понимали, куда едем. Честно говоря, мы даже не планировали именно Латвию. Латвия, Литва, Эстония - все страны Балтии, мы там никогда не были и даже не понимали, где будем находиться. Мы ехали в никуда", - признается Виктория.

"На пограничном пункте с российской стороны нас допрашивали и задавали очень странные вопросы - где наши родители, как мы относимся [к войне], кто виноват в войне, кто такой Бандера, где наш Зеленский?!" - вспоминает Кристина.

Девушки провели на границе России и Латвии 30 долгих часов. Потом - временная гостиница, квартира и работа. "Теперь у нас есть место, за которое мы платим, потому что поняли, что очень много украинских беженцев, которые больше нуждаются в помощи Латвии. А у нас есть сбережения", - говорит Виктория.

Кристина Лось, Виктория Дудченко, Евгения Лагода - украинские журналистки, временно работающие в Латвии ФОТО: Из личного архива

Девушки нашли возможность заработать в Латвии. Теперь они готовят сюжеты и статьи для ReTV и TVNET GRUPA.

"Конечно, приходится перепрофилироваться, попробуем делать новости. Для нас это не просто работа, а своего рода миссия. Мы не можем помочь там, но можем помочь здесь информацией, словами, фактами. Это важно еще и потому, что в Латвии немало русскоязычных, которых необходимо информировать", - убеждена Виктория.

Следите за материалами девушек, первые уже на RUS TVNET!