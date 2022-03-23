Дочь Владимира Машкова: "Он просил меня немедленно вернуться в РФ... Попросить прощения за предательство"

"Он просил меня немедленно вернуться в Россию, забрав дочерей, - поделилась актриса. - Быть достойной гражданкой России, попросить прощения за предательство и помочь народу России - моему народу - в борьбе с нацистами", - цитирует Марию Машкову BBC.

Машкова отметила, что после разговора с отцом (Владимир Машков был в прошлом доверенным лицом президента РФ Владимира Путина) ей пришлось поверить в то, что огромное количество людей в современной России могут не знать подробностей войны в Украине.

Напомним, что Мария Машкова последние шесть лет живет в США.

"То, что сейчас происходит, просто невообразимо, это не укладывается в голове... У меня душа разрывается от того факта, что многие россияне, включая и моего папу, верят в то, что подобное насилие хоть каким-то образом оправданно. Но [то, что испытываю я] не идет ни в какое сравнение с тем, через что сейчас проходит украинский народ. Эти люди умирают", - заметила она.

Ранее Мария Машкова разместила в Instagram антивоенную видеозапись: "Я понимаю, что мне сейчас легче говорить: я нахожусь в другой стране. Меня не заберут в автозак - максимум объявят предателем и врагом народа". В ней она обратилась к "друзьям и коллегам в России", "к каждому, кто понимает, что сейчас происходит с нашей страной и с нами; каждому, кому сейчас страшно, больно и непонятно, как жить дальше".

Мария отметила, что людей несогласных много. Что все вместе могут остановить "ужасную несправедливую войну", которую начал президент России Владимир Путин.

Напомним, после концерта-митинга в "Лужниках" в честь "восьмилетней годовщины присоединения Крыма" министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал МИД включить в список нежелательных лиц более 20 российских артистов. Среди них Полина Гагарина, Сергей Жуковй, Алексей Потехин, Тимур Юнусов (Тимати), Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегудов, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Наталья Подольская, Владимир Машков, Никита Михалков, Илзе Лиепа, Виктория Цыганова, Станислав Михайлов, Валерий Гергиев и др.

Ранее в черный список уже были включены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, а также Владимир Жириновский.