Почему Louis Vuitton обвиняют в поддержке России?

Новые украшения были представлены в соцсетях компании вчера, 22 марта. Они содержат в себе сливающиеся буквы L и V - вместе они похожи на букву Z, которую российские власти используют как знак поддержки своих действий в Украине.

Линейка LV Volt впервые появилась еще в 2020 году, отмечает Tjournal.

В итоге в соцсетях начали обвинять бренд в поддержке российской агрессии, просить уволить SMM-сотрудников, а также отмечали, что сейчас не то время, чтобы использовать эти символы.

Лишь несколько твитов, которые приводит Tjournal:

"Вы вообще читали новости?"

did you read fucking news? — внутрішній Стамбул (@saver_ag) March 22, 2022

"Вы должны уволить весь отдел SMM"

you must dismiss the entire SMM department — Павло Астроном (@PashaXVI) March 22, 2022

"‎Не лучшее время для этого символа Z. Я думаю, вы же знаете, что он сейчас значит? Размещенный на военных машинах, упоминаемый россиянами, означает поддержку войны. Можно сказать, новая свастика"‎

Not the best time for this “z” symbols, I think, you really know what it means now? This “z” symbol placed on the military vehicles, talks etc of Russia, this symbol means “war support” by people, new swastika, if you’ll get it🤦🏻‍♂️ — Definitely Not (@devillikeagod) March 22, 2022