Ср, 23.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Почему Louis Vuitton обвиняют в поддержке России?

Французский дом моды Louis Vuitton представил новую линейку украшений LV Volt, после чего бренд подвергся критике в соцсетях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новые украшения были представлены в соцсетях компании вчера, 22 марта. Они содержат в себе сливающиеся буквы L и V - вместе они похожи на букву Z, которую российские власти используют как знак поддержки своих действий в Украине.

Линейка LV Volt впервые появилась еще в 2020 году, отмечает Tjournal. 

В итоге в соцсетях начали обвинять бренд в поддержке российской агрессии, просить уволить SMM-сотрудников, а также отмечали, что сейчас не то время, чтобы использовать эти символы. 

Лишь несколько твитов, которые приводит Tjournal: 

"Вы вообще читали новости?"

"Вы должны уволить весь отдел SMM"

"‎Не лучшее время для этого символа Z. Я думаю, вы же знаете, что он сейчас значит? Размещенный на военных машинах, упоминаемый россиянами, означает поддержку войны. Можно сказать, новая свастика"‎

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