НАТО: нас волнует, что Китай может помогать России

"Китай предоставил Россию политическую поддержку, в том числе распространяя открытую ложь и дезинформацию, и союзники обеспокоены, что Китай может оказать материальную поддержку вторжению России", - сказал руководитель альянса.

Лидеры НАТО, которые в четверг примут участие в чрезвычайном саммите "побудят Китай действовать в соответствии со своими обязательствами, которые у него есть в качестве члена Совета по безопасности ООН, воздержаться от поддержки военных попыток России и присоединиться к призыву остального мира прекратить эту войну немедленно", - подчеркнул Столтенберг.