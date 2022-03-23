НАТО: нас волнует, что Китай может помогать России
Западные союзники обеспокоены тем, что Китай может оказывать материальную поддержку России в их войне против Украины, в среду сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Западные союзники обеспокоены тем, что Китай может оказывать материальную поддержку России в их войне против Украины, в среду сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Китай предоставил Россию политическую поддержку, в том числе распространяя открытую ложь и дезинформацию, и союзники обеспокоены, что Китай может оказать материальную поддержку вторжению России", - сказал руководитель альянса.
Лидеры НАТО, которые в четверг примут участие в чрезвычайном саммите "побудят Китай действовать в соответствии со своими обязательствами, которые у него есть в качестве члена Совета по безопасности ООН, воздержаться от поддержки военных попыток России и присоединиться к призыву остального мира прекратить эту войну немедленно", - подчеркнул Столтенберг.
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