Ср, 23.03.2022
Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального
Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

НАТО: нас волнует, что Китай может помогать России

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Западные союзники обеспокоены тем, что Китай может оказывать материальную поддержку России в их войне против Украины, в среду сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Китай предоставил Россию политическую поддержку, в том числе распространяя открытую ложь и дезинформацию, и союзники обеспокоены, что Китай может оказать материальную поддержку вторжению России", - сказал руководитель альянса.

Лидеры НАТО, которые в четверг примут участие в чрезвычайном саммите "побудят Китай действовать в соответствии со своими обязательствами, которые у него есть в качестве члена Совета по безопасности ООН, воздержаться от поддержки военных попыток России и присоединиться к призыву остального мира прекратить эту войну немедленно", - подчеркнул Столтенберг.

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