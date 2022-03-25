В Ирландии латвиец со сковородкой напал на сожительницу

Полтора года назад Абуквичите пришла в участок Дублина, чтобы сообщить о нападении. Следователь в суде показал, что пострадавшая не знала английский язык достаточно хорошо, поэтому был приглашен переводчик. Но, еще до появления переводчика, синяки ясно показали, что женщину били по лицу. С помощью переводчика Абуквичите пояснила, что Грант ударил ее бутылкой и сковородкой. Женщина вышла из дома, чтобы пополнить ему телефонный кредит, но возвращаться домой ей страшно, потому что насильник может ее убить. Грант был арестован по месту жительства, во время задержания вел себя агрессивно и был закован в наручники.