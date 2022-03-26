"Держат в каком-то подвале". Как в захваченных Россией регионах Украины похищают людей

В британском Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI) считают, что доступ к данным "нежелательных лиц", включая их домашние адреса, Россия получила через взлом украинской Национальной системы страхования автомобилей.

За последние недели в оккупированных частях Украины были задержаны несколько региональных и городских чиновников.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен российскими военными прямо из временного офиса мэрии в разгар рабочего дня. С мешком на голове его отвезли в здание СИЗО, контролируемое россиянами.

Позднее его обменяли на девять российских срочников. После освобождения в интервью местной прессе он сказал, что других задержанных, содержавшихся в том же здании, где и он, судя по всему, пытали.

"Меня не били. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации", - говорил Федоров.

О похищениях рассказывают и в других городах, в том числе в Новой Каховке, на севере Украины, где неделю назад предположительно был похищен глава городского совета Дмитрий Васильев, и в Буче, где, по словам источника в местном совете, шестеро его членов были задержаны после российского рейда, а потом отпущены.

Депутатам рекомендуют не оставаться дома

Член украинского парламента Алена Шкрум считает, что число задержаний будет расти - Россия сталкивается с нарастающим сопротивлением в оккупированных регионах.

"Я уверена, что Путин думал, что будет как в Крыму - они придут, займут административные здания, и мэр скажет: "Давайте сотрудничать, теперь буду вашим мэром, какая разница", - рассказывает она Би-би-си.

Но все происходит иначе. По словам Шкрум, даже сторонники пророссийских партий отказываются повиноваться российским военным.

В оккупированных городах, в частности в Херсоне, Россия столкнулась с сопротивлением жителей ФОТО: PA Media

Шкрум говорит, что СБУ предупредила ее о том, что она может стать одной из целей России, и рекомендовала избегать своей киевской квартиры.

Таких списков, по словам Шкрум, два. "Список людей, которых хотят убить, потому что они члены парламента - это в основном люди, с которыми [по мнению России] нельзя сотрудничать. Второй список - это люди, которых хотят захватить в заложники, увезти в Москву и там заставить за что-то проголосовать", - говорит она.

Шкрум добавляет, что санкции в отношении ее введены и в России, поэтому она полагает, что и там ее хотят либо задержать, либо убить.

Страх массовых похищений

До сих пор целями похищений приходились публичные политики, заметные гражданские лица и бывшие служащие украинских вооруженных сил.

Политический аналитик Матиа Неллес рассказывает Би-би-си, что его дядю, бывшего медика украинской армии, воевавшего в Донбассе в 2016-2018 годах, разыскивали российские военные, вошедшие в город Сватово Луганской области.

"Силы безопасности Российской Федерации пришли к нему домой и искали его, - рассказывает Неллес. - К счастью, дома его не было, но соседи подтвердили, что его разыскивали."

Кто именно из российских силовиков стоит за нынешней волной задержаний, Неллес сказать не может, однако за его дядей приходили как военные вместе с "каким-то другими силовиками", - рассказывает аналитик.

"Мы можем только догадываться, что это ФСБ - опознавательных знаков у них не было", - добавляет он.

Неллес опасается, что задержания и похищения скоро могут стать более массовыми. В южных городах, таких как Херсон, их число пока относительно мало, говорит он. Списки подлежащих задержанию, кажется, составляются в спешке, по мере того, как россияне определяют тех, кто сопротивляется их оккупации.

"Местные опасаются, что мы видим начало более долгой кампании", - говорит аналитик.

Российйская сторона цифры ООН пока официально не комментировала. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своих последних заявлениях говорит только о содержании российских пленных на Украине и о "русофобии".