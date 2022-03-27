Блинкен: У США нет стратегии смены режима в России
У США нет стратегии смены режима в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя вчерашнее выступление президента Джо Байдена, сообщает Русская служба Би-би-си.
У США нет стратегии смены режима в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя вчерашнее выступление президента Джо Байдена, сообщает Русская служба Би-би-си.
Выступая в Варшаве, американский лидер сказал, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти", что вызвало резкую реакцию с российской стороны.
"Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне", - прокомментировал заявление Байдена пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству Reuters.
Позже Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы.
"Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима", - цитируют агентства представителя администрации.
Теперь к объяснениям слов Байдена подключился Блинкен.
"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще, если уж на то пошло. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом соответствующей страны, за народом России", - добавил Блинкен.
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