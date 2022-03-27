Блинкен: У США нет стратегии смены режима в России

Выступая в Варшаве, американский лидер сказал, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти", что вызвало резкую реакцию с российской стороны.

"Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне", - прокомментировал заявление Байдена пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству Reuters.

Позже Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы.

"Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима", - цитируют агентства представителя администрации.

Теперь к объяснениям слов Байдена подключился Блинкен.

"Я думаю, что президент, Белый дом, вчера достаточно просто обозначили: президент Путин не должен иметь власть для того, чтобы начинать войну или прибегать к агрессии в отношении Украины и кого-либо еще", – заявил он во время визита в Иерусалим.

"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще, если уж на то пошло. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом соответствующей страны, за народом России", - добавил Блинкен.