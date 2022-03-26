Байден назвал Путина мясником и сказал, что "этот человек не может оставаться у власти"

"Он - мясник", - цитирует Байдена Русская служба Би-би-си.

Слова президента США оперативно прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что "подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для двусторонних отношений".

"Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно", - цитирует Пескова ТАСС.

Позднее Байден провел пресс-конференцию, на которой заявил, что война с Украиной уже стала для России "стратегическим провалом". По словам президента, она отбросила Россию в 19-й век.

Джо Байден обратился и к россиянам, отметив, что "российский народ нам не враг". По словам Байдена, он отказывается верить в то, что россияне "приветствуют убийство невинных детей" и одобряют бомбардировки школ и больниц в Украине.

Снова говоря о президенте России Владимире Путине, президент США отметил, что "этот человек не может оставаться у власти".

Ранее Байден называл Путина "кровавым диктатором и чистейшим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины".

Главное из речи Джо Байдена по версии "Медузы":

Нужно приготовиться к долгой борьбе, эта война не будет выиграна за пару дней или пару месяцев. Мы с Украиной, и точка.

Заявления Путина о "денацификации" Украины - циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, чей дед боролся с нацистской Германией и который был законно избран.

НАТО не угрожало России, неправда, что мы собираемся расширять альянс.

Рубль обесценился, сейчас курс практически 200 рублей за доллар. ВВП России в ближайшие годы сократится вдвое. Российская экономика скоро не будет входить даже в двадцатку экономик мира.

Мы должны хоть как-то помочь облегчить ситуацию в некоторых городах. Помочь доставить гуманитарную помощь в Мариуполь.

Европа должна положить конец зависимости от российского топлива. Мы вместе работаем над этим.

Россияне, вы - не наши враги. Я не верю, что вы поддерживаете убийства невинных и бомбардировки школ и роддомов. Агрессия Путина отрезала вас от всего мира.

Путин не может оставаться у власти.