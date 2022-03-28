Это точно Эстония? Самые красивые места страны, куда рвануть на длинные выходные

Побережье в Суурупи

Это место даже и не походит на Эстонию... И, честно говоря, такой вид открывается там в любое время года. Тем не менее, именно весна придает особую свежесть своей цветовой палитрой. Это делает побережье Суурупи отличным местом для фотографий.

Походная тропа Маякиви-Пиканымме

Семикилометровая тропа по западной окраине национального парка Лахемаа в центральной части полуострова Юминда начинается со стоянки на дороге Хара-Юминда. На тропе находится третий по величине валун в Эстонии - Маякиви. Если зимой валун был скользким, то весной можно попробовать залезть на него.

Маяк Кыпу

История самого старого маяка не только в Эстонии, а и Прибалтики началась более 500 лет назад, когда маяк указывал путь морякам Ганзейского союза. Через Хийумаа проходил важнейший Восточно-Западный торговый путь в Северной Европе. Однако купцы жаловались на исчезновение кораблей в Балтийском море. Так было решено построить маяк Кыпу, чтобы предупреждать корабли об опасном береге.

Болото Туху

Болота Ойдрема-Туху – одна из крупнейших болотных систем в Западной Эстонии. Находясь всего в 10 км от моря, она по своей истории развития относительно молодая. В начале тропы находится уникальная смотровая башня Трепп, строительство которой было выполнено в сотрудничестве с Эстонской Академией художеств.

Заповедник Эндла

Заповедник Эндла расположен в южной части возвышенности Пандивере, а его площадь составляет 10 110 гектаров. На охраняемой территории много озер, самое большое из которых - Эндла Синиярв. Важнейшие объекты заповедной зоны - живописные болота, пишет портал Sõbranna.

Пятый сезон Соомаа

О пятом сезоне больше никто в мире не слышал. Нам стоит гордиться своими затопленными лесами, дорогами и фермерскими садами.

Старый город Таллинна

Старый город ныне, увы, пуст. Надеемся, что приятный весенний ветерок вернет людей, и они смогут насладиться красотой нашего прекрасного города.

Яркая лесная жизнь

Весной лес наполнен особым запахом и свежестью.

Лесной дом RMK Кывеярве

Только прислушайтесь к пению птиц.

Семь кристально чистых озер Янту

Самые крупные озера – Валгеярв (белое озеро), Рохелине (зеленое озеро) или Вахеярв (среднее озеро) и Синиярв (синее озеро). Последние два озера являются уникальными ввиду своеобразного сине-зеленого оттенка и прозрачности воды. На дне озер находится светлый известняк, который придает воде этот изумительный цвет. Немного в стороне остаются маленькие лесные озера с трясинными берегами: Янту, Линалео, Мяэтагузе, Каанъярв и Умбъярв. К озерам можно пройти по туристическим тропам. Валгеярв летом также является популярным местом для купания.