Марина Овсянникова призвала отменить санкции против России

Об этом свидетельствует публикация Овсянниковой в Instagram. Когда текст вызвал волну возмущения, бывшая редактор удалила его.

"Русофобия недопустима. Российские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Это вина исключительно Владимира Путина", - написала Овсянникова.

Она пояснила, что возражала против санкций, введенных в отношении России, в прямом эфире итальянской телекомпании RAI.

"В первую очередь от этого страдают простые люди. Моя мама-инвалид не может купить необходимые лекарства. Дочь не может оплатить школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, закончилось подсолнечное масло и средства гигиены", - пожаловалась Овсянникова.

Как сообщалось, вечером в понедельник, 14 марта, в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После протеста Овсянникова была арестована и оштрафована на 30 000 рублей (около 250 евро). Ее отпустили, но дело против нее может быть продолжено. Овсянникова уже утверждала, что русский народ не виноват в войне России против Украины.