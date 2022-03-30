Ср, 30.03.2022
Принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях Александр Фомин, замглавы Минобороны РФ
Александр Фомин, замглавы Минобороны РФ

Жить больше не здорово. Елена Малышева закрывает программу "Жить здорово"

Елена Малышева ФОТО: скриншот видео

О закрытии программы написал Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По словам канала Baza, 29 марта Елена Малышева собрала авторский коллектив и сотрудников и объявила, что передача не будет выходить до сентября. Но и потом, вероятно, не вернется в эфир.

По информации Telegram-канала Baza, причиной закрытия программы стала война. После начала военных действий Первый канал остановил выход развлекательных программ.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back