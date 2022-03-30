Жить больше не здорово. Елена Малышева закрывает программу "Жить здорово"
О закрытии программы написал Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
О закрытии программы написал Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
По словам канала Baza, 29 марта Елена Малышева собрала авторский коллектив и сотрудников и объявила, что передача не будет выходить до сентября. Но и потом, вероятно, не вернется в эфир.
По информации Telegram-канала Baza, причиной закрытия программы стала война. После начала военных действий Первый канал остановил выход развлекательных программ.
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