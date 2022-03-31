Сейм: Запрещено проведение мероприятий рядом с памятниками советской армии

Ранее в обсуждениях комиссии по правам человека и общественным делам говорилось, что запрет коснется и проведения мероприятий у памятника в парке Победы.

Закон определяет публичное мероприятие как спланированное и организованное физическим или юридическим лицом мемориальное, развлекательное или спортивное мероприятие в общественном месте.

Также увеличен штраф за нарушения в порядке организации публичных мероприятий - за это может быть применено предупреждение или денежный штраф для физического лица до 400 евро, для юридического лица - до 3200 евро.

Также запрещено использовать на мероприятиях символы, связанные с военной агрессией и военными преступлениями.

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие использование символов, связанных с военной агрессией и военными преступлениями, за исключением случаев, когда нет цели их оправдания или прославления.

Первоначальный вариант поправок подал Союз зеленых и крестьян (СЗК). Одной из целей поправок является запрет на использование в публичных мероприятиях символов, прославляющих военную агрессию, в том числе буквы "Z".

Также было принято предложение депутатов Артуса Кайминьша и Линды Медне, запрещающее пропаганду и прославление на публичных мероприятиях событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, включая дни рождения представителей этой идеологии, дни памяти сражений, побед и оккупаций.

Как пояснил Кайминьш в ходе дебатов в Сейме, эта норма по существу запрещает проведение мероприятий 9 мая.

Исключением из этого правила будут случаи, когда цель мероприятий не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных преступлений либо мероприятия проводятся в воспитательных, научных или художественных целях.