МИД: у Литвы и Эстонии нет обязательств по защите советских монументов

На заседании комиссии была рассмотрена инициатива жителей о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы.

В начале заседания автор инициативы Угис Полис заявил, что у большинства латышей памятник в парке Победы ассоциируется с репрессиями советской эпохи и другим злом, которое принес советский режим.

Он согласился с тем, что памятник нужно было снести еще в 1990-е годы, и выразил мнение, что сейчас, когда Россия наглядно продемонстрировала войной на Украине, что не соблюдает никаких договоров, наступил идеальный момент для демонтажа памятника. По словам Полиса, договор 1994 года с Россией, предусматривающий защиту памятника, должен быть изменен либо расторгнут. Автор инициативы напомнил также, что на месте памятника нет захоронений советских воинов.

Депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) спросил, нет ли, например, такого договора с Россией у Польши, учитывая, что в Польше массово уничтожаются памятники СССР.

Отвечая на вопрос депутата, Лотс пояснил, что страны Балтии заключали разные договоры с Россией, и в договорах Литвы и Эстонии положения о защите памятников нет.

Лотс призвал учитывать исторический контекст - в 1994 году, когда подписывался договор, самой большой угрозой для Латвии было присутствие в стране российской армии, причем в то время Латвия не входила ни в ЕС, ни в НАТО.

Председатель комиссии Рихард Колс (Национальное объединение) рассказал о ранее состоявшихся обсуждениях проблемы. В секретном отчете для депутатов указывалось, что Латвия взяла на себя международные обязательства, поэтому комиссия по иностранным делам не может инициировать решение о демонтаже памятника.

Памятник является частью не только этого договора, но и пакета из четырех договоров, определявших вывод российской армии из Латвии в 1994 году.

По словам Колса, он понимает, что вопрос о памятнике эмоционально напряженный для общества, которое недоумевает, "почему ничего не делается". Однако решение о дальнейшей судьбе памятника в парке Победы должно приниматься на основе не эмоций, а юридического анализа.

Заместитель госсекретаря МИД напомнил, что существование памятника обусловлено договором, заключенным весной 1994 года при поддержке западных союзников в составе пакета четырех соглашений с Россией, что также привело к более раннему выводу российской армии из Латвии.

После попытки взорвать памятник в 1997 году с российской стороной велась переписка, в которой МИД подтверждал, что Латвия выполнит свои обязательства, сказал Лотс.

По его словам, в юридической плоскости ничего не изменилось с 2019 года, когда проблема памятника подробно обсуждалась в последний раз. Лотс понимает возмущение общественности, но в наших интересах подтвердить, что Латвия соблюдает международные соглашения и процедуры. Следует также иметь в виду, что за выполнением договора следит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По мнению Лотса, в Риге можно было бы, например, обустроить окрестности памятника таким образом, чтобы выразить наше видение советской оккупации.

Колс напомнил, что время от времени поднимался вопрос о денонсации договора. Лотс ответил, что это можно было бы сделать, если бы обе стороны согласились, но заранее понятно, что Россия ни на что подобное не согласится.