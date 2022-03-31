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Как правильно замаскировать герпес, акне и темные круги под глазами?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Несовершенства кожи лица – темные круги под глазами или внезапно вскочившая простуда не только может вызвать у женщин дополнительные эмоциональные переживания, особенно если запланировано посещение какого-либо торжества или мероприятия, но и понизить уверенность в себе. Как правильно с помощью макияжа замаскировать такие несовершенства кожи, как акне, темные круги под глазами и простуду, и сделать кожу сияющей, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

Простуда или вызванная вирусом герпеса инфекция

У людей с вирусом герпеса простуда чаще всего возникает, если человек болен или имеет ослабленную иммунную систему. Она может возникать в разных местах – снаружи и внутри носа, на слизистых оболочках, на губах, а также в ротовой полости. В момент возникновения ощущении зуда, покалывания или жжения следует немедленно использовать лекарственные препараты или специальные мази для обработки пораженного вирусом участка и уменьшения количества неприятных высыпаний на лице, которые нужно будет маскировать. Полностью замаскировать простуду невозможно по причине ее структуры, но есть несколько способов сделать ее менее заметной.

Косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне рекомендует, что делать, если у вас вскочила простуда на губе

Пластырь и макияж. Прежде всего, нанесите продаваемый в аптеке пластырь от простуды, который будет лечить и увлажнять, а также позволит нанести поверх него макияж (корректор и/или тональный крем). Таким образом, косметические продукты также частично получают защиту от попадания в них частиц вируса.

Корректор с зеленым пигментом. Перед нанесением тонального крема, чтобы скрыть покраснение, пальцами или кисточкой нанесите тонкий слой корректора вокруг простуды.

CC или BB кремы. Эти кремы зачастую уже содержат зеленый пигмент, который нейтрализует покраснение, они легче по консистенции, чем тональные кремы, что позволяет кислороду поступать к коже и ускоряет процесс заживления. Эти кремы придадут более естественный вид, одновременно замаскировав простуду.

Помада. Перед нанесением помады замаскируйте покраснение, затем рекомендуется выбрать нейтральную помаду, чтобы не выделять неприятное высыпание. Кистью или ватным тампоном возьмите необходимое количество помады и нанесите на губы. Не рекомендуется повторно касаться помады кистью. Если требуется больше помады, перед повторным использованием продукта рекомендуется еще раз продезинфицировать кисть или использовать новый ватный тампон.

Лайнер для губ. Не рекомендуется использовать лайнер для губ, поскольку высыпание чаще всего меняет естественную линию губ, поэтому подчеркнутый контур губ притягивает дополнительное внимание к месту высыпания. Кроме того, лайнер для губ может инфицироваться при контакте с простудой, поэтому не желательно после этого использовать лайнер повторно. При многократном использовании лайнера для губ на здоровой коже существует вероятность развития нового высыпания.

Если простуда уже находится в состоянии заживления, можно нанести мазь Bepanthen, чтобы смягчить струп, а затем корректор, чтобы нейтрализовать красный оттенок.

Нередко в липкой фазе вируса, когда образуются волдыри, их частицы могут переноситься на другие участки лица и косметические средства, заражая их, поэтому в процессе маскировки простуды особую важность имеет правильная гигиена – руки должны быть чистыми, продукты следует брать чистой косметической лопаточкой, а необходимое количество косметических продуктов следует помещать в другой контейнер, или следует использовать одноразовые ватные палочки. Использованные в контакте с простудой или пораженной вирусом областью косметические инструменты или пальцы. Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать в продукт в оригинальной упаковке. Если необходимо пополнить количество косметических средств, их следует брать чистыми косметическими инструментами и снова помещать в отдельный контейнер. Важно помнить, что если днем вы пользуетесь декоративной косметикой, то вечером следует тщательно очистить кожу и обработать пораженный вирусом участок.

Темные круги под глазами

Темные круги под глазами могут иметь разные доминирующие оттенки, поэтому маскировать их следует по принципу противоположных цветов, которые нейтрализуют нежелательный оттенок. Созданные для этой цели цветные корректоры обычно имеют кремовую текстуру и легкую консистенцию, поэтому нанесение на них дополнительного консилера, тонального крема или пудры не приведет к образованию толстого слоя в области глаз. Если вы не уверены, какой оттенок выбрать для коррекции, вы можете купить палитру с несколькими оттенками (зеленый, фиолетовый, оранжевый, желтый), чтобы можно было комбинировать цвета, подходящие для конкретной потребности. Дополнительным решением является проверка, т. е., нанесение одного оттенка на область одного глаза и другого – на область другого глаза. Затем нанесите консилер или тональный крем и оцените, какой из выбранных оттенков нейтрализовал темные круги более успешно.

Маскировка темных кругов основана на трех контрастных цветах цветового круга: от зеленого к красному, от фиолетового к желтому и от синего к оранжевому. В зависимости от расположения тона в цветовой гамме необходимо подобрать контрастные цвета.

"Если отсутствует желание использовать коррекцию цветом, можно использовать только консилер (на тон светлее тонального крема) или выбрать базу для теней со светоотражающими элементами. При отражении лучей света темные круги не проявляются. В некоторых ситуациях, при отсутствии цветного корректора, в качестве запасного варианта можно использовать кремовые румяна с оранжевым тоном. Каким бы оттенком ни нужно было маскировать, следует помнить, что сухая кожа будет подчеркивать самые разные недостатки кожи, поэтому, в первую очередь, нужно позаботиться об увлажнении кожи и только потом о коррекции тона. Еще следует все делать в меру – лучше нанести меньше, чем больше", – рекомендует косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

Акне

Если на коже лица появились нежелательные угри или высыпания акне, на область покраснения можно нанести корректор с зеленым пигментом, который нейтрализует тон. После этого будет легче замаскировать эту область консилером (более светлым оттенком, чем тональный крем) или тональным кремом. В аптеках также доступны специальные заживляющие и маскирующие средства против прыщей, поэтому наносить цветной корректор дополнительно перед консилером или тональным кремом не потребуется.

"При использовании как увлажняющих кремов, так и декоративной косметики всегда важно помнить, что косметические инструменты и кисти необходимо регулярно очищать, тем самым защищая их от загрязнения пылью, частичками кожи, маслами, а также бактериями", – напоминает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

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