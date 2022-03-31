Как правильно замаскировать герпес, акне и темные круги под глазами?

CC или BB кремы. Эти кремы зачастую уже содержат зеленый пигмент, который нейтрализует покраснение, они легче по консистенции, чем тональные кремы, что позволяет кислороду поступать к коже и ускоряет процесс заживления. Эти кремы придадут более естественный вид, одновременно замаскировав простуду.

Помада. Перед нанесением помады замаскируйте покраснение, затем рекомендуется выбрать нейтральную помаду, чтобы не выделять неприятное высыпание. Кистью или ватным тампоном возьмите необходимое количество помады и нанесите на губы. Не рекомендуется повторно касаться помады кистью. Если требуется больше помады, перед повторным использованием продукта рекомендуется еще раз продезинфицировать кисть или использовать новый ватный тампон.

Лайнер для губ. Не рекомендуется использовать лайнер для губ, поскольку высыпание чаще всего меняет естественную линию губ, поэтому подчеркнутый контур губ притягивает дополнительное внимание к месту высыпания. Кроме того, лайнер для губ может инфицироваться при контакте с простудой, поэтому не желательно после этого использовать лайнер повторно. При многократном использовании лайнера для губ на здоровой коже существует вероятность развития нового высыпания.

Если простуда уже находится в состоянии заживления, можно нанести мазь Bepanthen, чтобы смягчить струп, а затем корректор, чтобы нейтрализовать красный оттенок.

Нередко в липкой фазе вируса, когда образуются волдыри, их частицы могут переноситься на другие участки лица и косметические средства, заражая их, поэтому в процессе маскировки простуды особую важность имеет правильная гигиена – руки должны быть чистыми, продукты следует брать чистой косметической лопаточкой, а необходимое количество косметических продуктов следует помещать в другой контейнер, или следует использовать одноразовые ватные палочки. Использованные в контакте с простудой или пораженной вирусом областью косметические инструменты или пальцы. Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать в продукт в оригинальной упаковке. Если необходимо пополнить количество косметических средств, их следует брать чистыми косметическими инструментами и снова помещать в отдельный контейнер. Важно помнить, что если днем вы пользуетесь декоративной косметикой, то вечером следует тщательно очистить кожу и обработать пораженный вирусом участок.

Темные круги под глазами