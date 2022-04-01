Мнение эксперта: Латвия - в ожидании цунами экономической трансформации

Эксперт убеждена в неизбежных переменах в экономике не только Латвии, но и Европы, касающихся как цепочек поставок предприятий, так и сферы энергетики. Влияние санкций сейчас будет болезненным, однако в долгосрочной перспективе эта ситуация поспособствует переориентации как частного и государственного секторов в пользу более устойчивых и надежных партнеров и рынков сбыта, считает Айкас.

Хорошая новость: предприятия в странах Балтии обладают стойкостью

С моментами большей или меньшей неопределенности, с различными кризисами предприятиям в странах Балтии приходилось сталкиваться довольно часто. Поэтому латвийская экономика без особых сюрпризов перенесла коронакризис намного легче, чем экономика других стран. Как минимум клиенты банка SEB в Латвии успешно научились приспосабливаться к новой реальности.

Что касается последствий, вызванных вторжением России в Украину, то мы все еще находимся на начальном этапе и пока не осознаем потенциального финансового влияния войны на экономику Латвии и Европы. "Буря будет набирать силу, а мы - продолжим напрягать свои финансовые мускулы, оставаясь рядом с нашими клиентами и поддерживая их", - говорит представитель банка.

От цепочек поставок до энергетики

Уже на пике пандемии Covid-19 предприятия столкнулись с нарушениями цепочек поставок. Теперь обозначились другие проблемы: из-за новых санкций строителям не хватает металла, с серьезными вызовами столкнется транзитная отрасль Латвии, не говоря уже о новом скачке цен на газ и топливо. Эта ситуация мотивирует бизнес искать возможности включения в цепочки поставок новых поставщиков и партнеров.

Война в Украине усилила необходимость в переходе к устойчивой экономике. По словам Айкас, банк SEB в Латвии предлагает клиентам все новые возможности для внедрения зеленой энергии: "Мы были одним из первых банков, предложивших своим корпоративным клиентам зеленые финансовые инструменты, также мы недавно ввели зеленые ипотечные кредиты, чтобы поддержать жителей, которые хотят жить в энергоэффективных домах".

Один из новейших инструментов - это зеленый микрокредит для малых и средних предприятий на особых условиях для приобретения солнечных панелей и станций зарядки электромобилей.

Болезненно поначалу, в выигрыше в перспективе

Безусловно, краткосрочное влияние санкций на экономику Латвии, да и всех стран Балтии будет болезненным. Однако в долгосрочной перспективе эта ситуация будет способствовать переориентации как частного, так и государственного сектора на более устойчивые, надежные рынки сбыта и партнеров, считают в SEB. "Хотя Латвия граничит с Россией, которая долгое время была важным партнером, следует подчеркнуть: необходимо стараться обеспечить дальнейшее развитие, сотрудничая со странами-участницами Евросоюза и находя возможности сбыта на более далеких рынках", - напоминает Айкас.

По ее словам, в банке SEB тоже чувствую ответственность в отношении как своих клиентов, так и общества в целом: "Мы продолжим быть вместе со своими клиентами и в том случае, если в это сложное время им придется переориентироваться и искать новые рынки сбыта и партнеров. Поможем и капиталом, и советом. Чтобы в выигрыше остались как нынешнее, так и будущие поколения".