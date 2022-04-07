Гороскоп Василисы Володиной на апрель для каждого знака Зодиака

Астролог советует Тельцам не унывать, ведь они работают на будущее. Самые важные дни месяца - 17-19 апреля (некое подобие облегчения) и последняя неделя апреля (судьбоносные решения).

Близнецы

Этот месяц множит планы и распахивает новые перспективы, которые выглядят заманчивыми, каким бы странным это ни казалось в существующей реальности. Инициатор и главное действующее лицо не совсем Близнецы, но они "в обойме", в команде, и даже если пока на скамейке запасных, в мае ситуация поменяется.

Астролог говорит - готовьтесь серьезно! Чем ближе к концу апреля, тем отчетливее ощущение какого-то внутреннего очищения и исправления. Как будто дурное уходит, оставляя чувство свежести.

Рак

Для Раков апрель станет искусительно-опасным - как испытание на внутреннюю зрелость. Множество раз Раки словят себя на мысли, что хочется поступить не так, как было бы правильно, а так, как выгодно. Могут обуревать чувства зависти, злости, жажда мести или другие не самые одобряемые. Василиса Володина отмечает: не поддавайтесь недостойным порывам, особенно под прикрытием формализма. Честь дороже.

Кроме того, астролог советует в первой декаде месяца соблюдать физическую осторожность, не рисковать без необходимости.

Лев

Первая половина апреля для Львов очень благоприятна. Каждый день ожидает что-то новенькое - новые встречи, идеи, события, повороты. Силы и нужный градус бодрости к этому прилагаются.

Но вот 16-20 апреля могут вовлечь Львов в противостояние с каким-то коллективом. Астролог советует не ссориться с коллегами и не наживать себе имидж зазнайки. Лучше на эти дни не планировать ничего ответственного.

Дева

Для Дев этот месяц будет непростым: требуется не прорабатывать детали, а ударить по газам. Это нужно, чтобы "собраться для решительного рывка". Мямлить и жить размеренно - не время. Девы должны "оглянуться вокруг и найти ангела рядом". Им может стать кто-то из близких, а может и далекий "недосягаемый кумир", за которым Девы пристально следят, например, в соцсетях.

Также Девам стоит полноценно отдыхать и следить за состоянием своего здоровья. Каждый день нужно планировать так, чтобы все успеть.

Весы

Месяц предстоит строгий. Звезды дают "добро" только самым серьезным, фундаментальным и трудоемким планам-проектам, но и там тоже лучше не заигрываться.

Рассудительность, дисциплина, ответственность - черты, необходимые в апреле. Лучше отказаться от значительных трат на то, что Весы сами считают роскошью. В этот раз успех придет, если вдохновение будет приходить к Весам по расписанию, а не когда "вот высплюсь, отдохну и тогда уже горы могу своротить", пишет астролог.

Скорпион