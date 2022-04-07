Гороскоп Василисы Володиной на апрель для каждого знака Зодиака
Популярный российский астролог Василиса Володина опубликовала в своем Instagram-аккаунте гороскоп на апрель для каждого знака Зодиака.
Популярный российский астролог Василиса Володина опубликовала в своем Instagram-аккаунте гороскоп на апрель для каждого знака Зодиака.
Овен
В этом месяце Овен перевоплотится из активиста в мыслителя. Сейчас время подумать, как лучше реализовать задуманное ранее и нужно ли это вообще. Астролог советует не переоценивать свои силы. Есть вероятность, что до 13-14 апреля любое действие будет даваться с трудом, и только чувство долга перед близкими вместе с предельной собранностью могут преодолеть эту парализацию воли.
Вторая же половина месяца - время задуматься о том, чтобы уйти в пассив и спрятаться от всех. С 11 апреля появится насущная необходимость разобраться с мелкими тратами во имя больших, а в районе 18 апреля - новые способы преодолеть текущие денежные сложности, пишет Василиса Володина.
Телец
Начало месяца столкнет Тельцов с какой-то "трудовой повинностью" - могут появиться новые требования на работе, которые значительно ограничивают свободу, однако добавляют обязанностей. Или просто общая жизненная ситуация требует пахоты без остановки и без устали. При этом будет полное ощущение, что плоды ваших бессонных ночей и многотрудных дней получает кто-то другой. Весьма достойный и уважаемый человек, однако приятнее от этого как-то не становится.
Астролог советует Тельцам не унывать, ведь они работают на будущее. Самые важные дни месяца - 17-19 апреля (некое подобие облегчения) и последняя неделя апреля (судьбоносные решения).
Близнецы
Этот месяц множит планы и распахивает новые перспективы, которые выглядят заманчивыми, каким бы странным это ни казалось в существующей реальности. Инициатор и главное действующее лицо не совсем Близнецы, но они "в обойме", в команде, и даже если пока на скамейке запасных, в мае ситуация поменяется.
Астролог говорит - готовьтесь серьезно! Чем ближе к концу апреля, тем отчетливее ощущение какого-то внутреннего очищения и исправления. Как будто дурное уходит, оставляя чувство свежести.
Рак
Для Раков апрель станет искусительно-опасным - как испытание на внутреннюю зрелость. Множество раз Раки словят себя на мысли, что хочется поступить не так, как было бы правильно, а так, как выгодно. Могут обуревать чувства зависти, злости, жажда мести или другие не самые одобряемые. Василиса Володина отмечает: не поддавайтесь недостойным порывам, особенно под прикрытием формализма. Честь дороже.
Кроме того, астролог советует в первой декаде месяца соблюдать физическую осторожность, не рисковать без необходимости.
Лев
Первая половина апреля для Львов очень благоприятна. Каждый день ожидает что-то новенькое - новые встречи, идеи, события, повороты. Силы и нужный градус бодрости к этому прилагаются.
Но вот 16-20 апреля могут вовлечь Львов в противостояние с каким-то коллективом. Астролог советует не ссориться с коллегами и не наживать себе имидж зазнайки. Лучше на эти дни не планировать ничего ответственного.
Дева
Для Дев этот месяц будет непростым: требуется не прорабатывать детали, а ударить по газам. Это нужно, чтобы "собраться для решительного рывка". Мямлить и жить размеренно - не время. Девы должны "оглянуться вокруг и найти ангела рядом". Им может стать кто-то из близких, а может и далекий "недосягаемый кумир", за которым Девы пристально следят, например, в соцсетях.
Также Девам стоит полноценно отдыхать и следить за состоянием своего здоровья. Каждый день нужно планировать так, чтобы все успеть.
Весы
Месяц предстоит строгий. Звезды дают "добро" только самым серьезным, фундаментальным и трудоемким планам-проектам, но и там тоже лучше не заигрываться.
Рассудительность, дисциплина, ответственность - черты, необходимые в апреле. Лучше отказаться от значительных трат на то, что Весы сами считают роскошью. В этот раз успех придет, если вдохновение будет приходить к Весам по расписанию, а не когда "вот высплюсь, отдохну и тогда уже горы могу своротить", пишет астролог.
Скорпион
До 14 апреля астролог призывает Скорпионов относиться ко всему происходящему со сдержанным оптимизмом и успокаивать самих себя. А с середины апреля оптимизм и сам прибавится, Скорпионы почувствуют себя более расслабленно, комфортно.
Близкие люди будут бунтовать в течение всего месяца и даже "выкручивать руки", ставя напрягающие условия. Фирменный стиль жестких переговоров Скорпионов в этот раз пригодится.
Стрелец
Для Стрельцов апрель станет самым важным месяцем в году. Появляются потрясающие шансы взять в руки бразды правления важным семейным процессом, настоять на своем, все повернуть в нужную сторону, продемонстрировать близким подлинный масштаб своей личности и при этом остаться "добреньким" в их глазах.
Укрепить образ милого, душевного человека, который готов обо всех позаботиться, но на самом деле соблюсти в первую очередь свои интересы. Действуйте - говорит Василиса Володина.
Козерог
Большую часть месяца Козерогам нужно будет решать краеугольные и даже судьбоносные денежные вопросы. Кого-то из Козерогов принудят к этому дети, а кого-то - нежелание отказываться от собственных планов. Но точно в апреле они будут сильно переживать конфликт между желаемым и имеющимся, борясь с порывом откопать давно зарытую кубышку, взять кредит, влезть в долги или, наоборот, прикрутить краники лишних трат. Разумнее второе.
Роль благодетеля к концу месяца может внезапно сыграть кто-то из шапочных знакомых, но его щедрость тоже не будет безграничной, отмечает астролог.
Водолей
Самое главное в апреле будет происходить внутри - размышления о том, на каком базисе Володей хочет теперь строить свою жизнь, на что будет опираться, с какой точки стартовать. Сейчас их мозг будет рождать новые смыслы. Процесс родов будет мучительным, но продуктивными, обещает астролог. Как бы ни было тяжело, семья, родные, свои, близкие - вот ваш главный смысл на много ближайших месяцев.
Рыбы
Именно Рыбы сейчас должны выступить центром душевного тепла для своего окружения - утешать, поддерживать, примирять, успокаивать. А заодно показывать дорогу тем, кто заплутал, несмотря на то, что вы сами не вполне четко видите свой дальнейший путь. Он обретет четкость чуть позднее, уже совсем скоро. А пока научите других тому, что знаете сами. Рыбы сейчас для многих - спасительный маяк.
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