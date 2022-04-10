Столтенберг: НАТО готово развернуть полноценные военные силы на восточном фланге

Он признал, что в альянсе происходят "фундаментальные изменения", которые будут отражать "долгосрочные последствия" действий президента России Владимира Путина.

"Независимо от того, когда закончится война в Украине, она уже несет долгосрочные последствия для нашей безопасности",

- сказал генсек, добавив, что "НАТО следует адаптироваться к новой реальности. Именно это мы и делаем".

Столтенберг пояснил, что меры по "перезапуску" означают преобразование небольших "сил преткновения" Североатлантического союза на восточной границе в полномасштабное присутствие.

"Мы должны заботиться о том, чтобы быть способными и впредь защищать всех союзников по НАТО в более опасном мире", - сказал он британской газете.

Столтенберг пояснил, что одновременно с "мерами по перезапуску" государствам-членам необходимо увеличить свои национальные оборонные бюджеты. Он особым образом отметил прозвучавшее обещание канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего, что крупнейшая экономика Европы увеличит свои расходы на оборону до 2% ВВП вместо нынешних 1,5%.

"С учетом размеров экономики Германии это существенно изменит общие расходы НАТО на оборону", - сказал генсек НАТО.

После вторжения России в Украину 24 февраля НАТО усилило свое присутствие в странах Балтии и Польше, заявив о решимости обеспечить полную защиту государств-членов в случае любого вторжения.