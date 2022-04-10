Латвия заморозила активы Дома Москвы в Риге, но еще совсем недавно шла ему навстречу. В чем дело?

"В рамках политики соотечественников Дом Москвы в Риге выступил инструментом мягкой силы России, служа местом встречи и мобилизации российских соотечественников, а также связующим звеном с Россией и Москвой", - поясняют в Бюро по защите Сатверсме.

По данным Земельной книги, Дом Москвы на улице Марияс, 7, в Риге принадлежит Департаменту имущества Москвы. 20 лет назад он был собственностью Латвийской железной дороги, но глава компании Андрис Зоргевиц передал его российской столице.

С момента основания Домом Москвы руководит Юрий Силов - он входит в правление акционерного общества, зарегистрированного в Латвии. Но теперь там - дуумвират.

Госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич: На данный момент это здание не может быть продано, подарено, арестовано или сдано в аренду.

NP: Тогда книжный магазин, который там находится, и еще какие-то офисы не могут там находиться?

Папсуевич: Там нюанс. Соглашения, заключенные до вступления в силу режима санкций, подлежат исполнению. Компании, которые арендуют там помещения, могут оставаться там и продолжать свою деятельность. Другой вопрос - кому они платят эти деньги. И если они платят, например, собственнику, на которого также наложен финансовый запрет, то уже банк должен заморозить эти средства. Опять нюансы. Заморозка, не входящая в компетенцию Минюста, не означает, что с ними нельзя обращаться. Есть определенные критерии, определенные случаи, что можно делать, но во всех случаях необходимо обратиться в банк и проконсультироваться с FKTK, чтобы получить разрешение на использование этих средств.