Латвия заморозила активы Дома Москвы в Риге, но еще совсем недавно шла ему навстречу. В чем дело?

- говорил тогда Мединский.
Владимир Мединский в настоящее время возглавляет российскую делегацию на переговорах о прекращении войны в Украине.
"В рамках политики соотечественников Дом Москвы в Риге выступил инструментом мягкой силы России, служа местом встречи и мобилизации российских соотечественников, а также связующим звеном с Россией и Москвой", - поясняют в Бюро по защите Сатверсме.
По данным Земельной книги, Дом Москвы на улице Марияс, 7, в Риге принадлежит Департаменту имущества Москвы. 20 лет назад он был собственностью Латвийской железной дороги, но глава компании Андрис Зоргевиц передал его российской столице.
С момента основания Домом Москвы руководит Юрий Силов - он входит в правление акционерного общества, зарегистрированного в Латвии. Но теперь там - дуумвират.
В Латвии зарегистрирован филиал, представляющий московское государственное унитарное предприятие "Московский центр международного сотрудничества". Его филиал в Латвии возглавляет Эдуард Цеховал, бывший директор Рижского русского театра.
Госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич: На данный момент это здание не может быть продано, подарено, арестовано или сдано в аренду.
NP: Тогда книжный магазин, который там находится, и еще какие-то офисы не могут там находиться?
Папсуевич: Там нюанс. Соглашения, заключенные до вступления в силу режима санкций, подлежат исполнению. Компании, которые арендуют там помещения, могут оставаться там и продолжать свою деятельность. Другой вопрос - кому они платят эти деньги. И если они платят, например, собственнику, на которого также наложен финансовый запрет, то уже банк должен заморозить эти средства. Опять нюансы. Заморозка, не входящая в компетенцию Минюста, не означает, что с ними нельзя обращаться. Есть определенные критерии, определенные случаи, что можно делать, но во всех случаях необходимо обратиться в банк и проконсультироваться с FKTK, чтобы получить разрешение на использование этих средств.
Нынешнее представительство Дома Москвы осталось без денег из-за заморозки средств из России на его счету в Rietumu Banka.
По данным Службы госдоходов, несколько месяцев назад Дом Москвы получил от латвийского государства так называемую ковид-компенсацию. Субсидирование заработной платы было предоставлено на 2 месяца 4 работникам. За октябрь прошлого года 27 декабря Латвия выплатила Дому Москвы 1635 евро 36 центов. За ноябрь 11 января этого года было переведено 1526 евро 28 центов.
На постсоветском пространстве Дома Москвы, кроме Риги, можно встретить лишь в нескольких странах - в столице Армении Ереване, столице Болгарии Софии, столице Беларуси Минске и столице непризнанной самопровозглашенной республики Абхазия Сухуме.
"Примерно в 2003 году создатели политики российских соотечественников, изучив отношения между латышами и русскими в Латвии и настроения русской диаспоры за рубежом, обнаружили, что ситуация в Латвии для них не исчерпала себя.
Был сделан вывод, что есть надежда. Поэтому я не удивлен, что в Риге есть Дом Москвы, - говорит политолог Андис Кудорс.