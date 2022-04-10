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Латвия заморозила активы Дома Москвы в Риге, но еще совсем недавно шла ему навстречу. В чем дело?

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

На этой неделе министр юстиции объявил, что из-за войны в Украине Латвия заморозила активы Дома Москвы в Риге. Nekā personīga известно, что учреждению нельзя использовать деньги, перечисленные на банковский счет от мэрии Москвы. Однако совсем недавно латвийские власти с готовностью шли навстречу Дому Москвы - одному из центров российской пропаганды - СГД четырем работникам учреждения в течение двух месяцев выплачивала из бюджета деньги на поддержку от ковид-кризиса, передает Nekā personīga на TV3.

В этом году Nekā personīga неоднократно рассказывала о недружественных по отношению к Латвии встречах, которые проходили в Доме Москвы. К примеру, историки и эксперты, в основном из России, на мероприятии в этом учреждении рассказали, как правильно смотреть на победу Советского Союза во Второй мировой войне, осуждать прославляющих нацизм и расследовать военные преступления, совершенные государствами Балтии.

Виктор Гущин, организатор мероприятия Дома Москвы, неоднократно упоминался в ежегодных отчетах Службы государственной безопасности (СГБ). По данным службы, он близок к посольству России. Гущин считается одним из центральных людей, координирующих и руководящих работой незарегистрированного Латвийского совета общественных организаций. В течение многих лет Гущин даже помогал российскому посольству в продвижении программы студенческого обмена. По мнению спецслужб, это также считается вредной деятельностью для Латвии.

Тогдашний министр культуры России Владимир Мединский на пресс-конференции в Доме Москвы говорил:

"Слушайте, мы привозим в Латвию культуру, театры... Я считаю, что я должен быть не просто в белом, а в золотом списке. Минкультуры России и все партнерские организации должны быть в бриллиантовом списке и должны заходить в рижский аэропорт через VIP-вход бесплатно",

- говорил тогда Мединский.

Владимир Мединский в настоящее время возглавляет российскую делегацию на переговорах о прекращении войны в Украине.

"В рамках политики соотечественников Дом Москвы в Риге выступил инструментом мягкой силы России, служа местом встречи и мобилизации российских соотечественников, а также связующим звеном с Россией и Москвой", - поясняют в Бюро по защите Сатверсме.

По данным Земельной книги, Дом Москвы на улице Марияс, 7, в Риге принадлежит Департаменту имущества Москвы. 20 лет назад он был собственностью Латвийской железной дороги, но глава компании Андрис Зоргевиц передал его российской столице.

С момента основания Домом Москвы руководит Юрий Силов - он входит в правление акционерного общества, зарегистрированного в Латвии. Но теперь там - дуумвират.

В Латвии зарегистрирован филиал, представляющий московское государственное унитарное предприятие "Московский центр международного сотрудничества". Его филиал в Латвии возглавляет Эдуард Цеховал, бывший директор Рижского русского театра.

Госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич: На данный момент это здание не может быть продано, подарено, арестовано или сдано в аренду.

NP: Тогда книжный магазин, который там находится, и еще какие-то офисы не могут там находиться?

Папсуевич: Там нюанс. Соглашения, заключенные до вступления в силу режима санкций, подлежат исполнению. Компании, которые арендуют там помещения, могут оставаться там и продолжать свою деятельность. Другой вопрос - кому они платят эти деньги. И если они платят, например, собственнику, на которого также наложен финансовый запрет, то уже банк должен заморозить эти средства. Опять нюансы. Заморозка, не входящая в компетенцию Минюста, не означает, что с ними нельзя обращаться. Есть определенные критерии, определенные случаи, что можно делать, но во всех случаях необходимо обратиться в банк и проконсультироваться с FKTK, чтобы получить разрешение на использование этих средств.

Нынешнее представительство Дома Москвы осталось без денег из-за заморозки средств из России на его счету в Rietumu Banka.

По данным Службы госдоходов, несколько месяцев назад Дом Москвы получил от латвийского государства так называемую ковид-компенсацию. Субсидирование заработной платы было предоставлено на 2 месяца 4 работникам. За октябрь прошлого года 27 декабря Латвия выплатила Дому Москвы 1635 евро 36 центов. За ноябрь 11 января этого года было переведено 1526 евро 28 центов.

На постсоветском пространстве Дома Москвы, кроме Риги, можно встретить лишь в нескольких странах - в столице Армении Ереване, столице Болгарии Софии, столице Беларуси Минске и столице непризнанной самопровозглашенной республики Абхазия Сухуме.

"Примерно в 2003 году создатели политики российских соотечественников, изучив отношения между латышами и русскими в Латвии и настроения русской диаспоры за рубежом, обнаружили, что ситуация в Латвии для них не исчерпала себя.

Был сделан вывод, что есть надежда. Поэтому я не удивлен, что в Риге есть Дом Москвы, - говорит политолог Андис Кудорс.

Были планы построить Дом Москвы и в Вильнюсе. Планирование строительства началось в 2004 году после визита мэра Москвы Юрия Лужкова. Но в отличие от Риги вильнюсский проект провалился. Строительство велось с 2010 по 2016 год. Тогда Вильнюсская городская дума отозвала разрешение на строительство, потому что здание было построено с превышением допустимой этажности. Начался долгий судебный процесс, и осенью прошлого года суд постановил, что недостроенный дом в самом центре Вильнюса можно снести. В интервью Nekā personīga министр юстиции Литвы подтверждает, что создание Дома Москвы в Вильнюсе недопустимо.

"Если говорить о чем-либо, что идет из России, тем более о военной пропаганде, это неприемлемо", - говорит министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска.

Минюст Латвии подтвердил Nekā personīga, что на этой неделе в суды для замораживания активов была направлена информация в общей сложности о 12 объектах - 5 российских и 7 белорусских. Среди них отель "Янтарный берег".

После восстановления независимости Минблаг заключил договор с Россией об использовании этого санатория для лечения российских военных пенсионеров. Но в 2004 году судья Юрмальской земельной книги незаконно зарегистрировал санаторий как российскую собственность.

Прокуратура обжаловала решение судьи, суд затянулся и в итоге решил включить санаторий в сделку по обмену с Россией.

Минюст поясняет, что латвийское государство не может обратиться в суд против этого имущества в Юрмале, на проспекте Булдуру, 135. Оно оформлено как резиденция российского посла, охраняемая Венской конвенцией. То же самое и с недвижимостью в Тихом центре Риги. Когда-то там был суд, но Латвия вернула здание российскому посольству для строительства служебных квартир. За эти годы этого сделано не было.

Кроме того, ряд лиц и организаций, связанных с правительством России, но против которых не введены санкции, по-прежнему владеют недвижимостью в Латвии. 7 лет назад мы рассказывали о недвижимости в Юрмале, которую купила у внучек первого президента Латвии Яниса Чаксте семья Натальи Тимаковой, пресс-секретаря тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева.

В 2009 году "Газпром" открыл свое первое представительство в европейской стране именно в Риге.

Удивились даже московские журналисты - хотя в Риге наняли лишь шестерых сотрудников, "Газпром" за три миллиона долларов купил трехэтажный дом в Межапарке, на улице Судрабу Эджус. Помимо шикарной виллы, газовый гигант на данный момент владеет в Риге тремя автомобилями Mercedes, один из которых - лимузин. Как программе подтвердили в Минюсте, проводится проверка имущества представительства "Газпрома", но следует учитывать тот факт, что санкции в отношении "Газпрома" не вводились.

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