"Они себя уничтожили. Их нет". Дурнев про российских звезд

В разговоре Дурнев рассказал о том, как разочаровался в позиции российских звезд. Когда началась война, украинские блогеры записали обращение к российским коллегам, чтобы те распространяли информацию и призывали к окончанию войны: "Тогда действительно казалось, что нам нужно таким образом действовать, призвать наших коллег не молчать. Писали личные сообщения.

Через неделю стало абсолютно понятно, что вообще ничего не будет. [Тогда] перестал об этом думать - просто этих людей нет".

Также блогер отметил такую особенность собеседников из России - во время общения с ним они постоянно удаляют сообщения, после того, как он их прочитал: "Отвечали не все. И отвечали что-то вроде: "Да, мы все понимаем, но нам тут угрожают. Мы ничего сделать не можем. Человек пишет сообщение из разряда: "Мы с женой плачем".

Я его читаю, он видит, что я его читаю и удаляет. Может там уже и плакать нельзя, я не знаю".

Кроме того, он уверен, что российские знаменитости боятся проявить свою позицию из-за меркантильных соображений:

"Причина одна: боязнь потерять доход - все. Плюс, еще небольшие угрозы. Но угрозы не уровня "мы тебя убьем", а "ты смотри, ничего лишнего не скажи".

Дурнев уверен, что невозможно запугать всех известных людей:

"Такое большое количество людей молчит, что это надо было проработать всех. Я не думаю, что [это возможно]. У них контракты с "Газпром Медиа" и по этой линии было спущено письмо или поговорили с самыми главными, а те уже всем остальным объяснили, что не нужно никак "вписываться" в эту историю".

Также он отмечает разницу в поведении раньше и сейчас: "Какими же все они крутыми были, в своих программах: "Да мы такие смелые, дерзкие ребята". А теперь, когда речь зашла не о том, чтобы унижать Стаса Костюшкина, а чтобы остановить убийства людей, геноцид народа, они замолчали. Погибло уже 19 тыс. россиян. Если вам наплевать, сколько погибнет украинцев, то давай останавливай гибель русских, если ты любишь свою родину".

В интервью затронули и будущее российских артистов. По мнению Дурнева, те, кто не высказал свою гражданскую позицию, обесценили себя: "Да мне на самом деле наплевать. Даже неинтересно об этом говорить. Это просто пустое место. Это никакие не артисты, не юмористы, не деятели культуры. (...). Все, что ты можешь, - это шутить над своей женой, как ребенок обосрался в такси.

Мне вообще насрать на них. Они себя уничтожили. Их нет. Они никогда не смогут поехать за границу. И в Украину им путь закрыт. Остается в России выступать. Ну останетесь тогда частью загнивающей и распадающейся страны".

Видео: Интервью с Алексеем Дурневым на YouTube канале "Говорящие Головы"