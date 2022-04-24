Сегодня - православная Пасха. Митрополит Александр призвал помогать украинским беженцам

"Посетим больницы, окажем помощь болящим, бедным, одиноким, сиротам и вдовицам", - говорится в праздничном послании митрополита.

"Согреем теплом наших христианских сердец страждущих беженцев из Украины, поможем и приютим их. Будем возносить наши искренние молитвы ко Господу Богу и Пречистой Владычице нашей Богородице, чтобы прекратилась война и наступил благословенный мир в Украине, и народ Украины приступил бы к созидательному труду во имя благоденствия и процветания своей земли", - подчеркнул глава Латвийской православной церкви.

Он отметил, что в эти "святые дни свет, радость и надежда переполняют наши сердца". Пасха Христова - поистине великий, светоносный и спасительный праздник.

"Эти великие святые дни проведем в мире, любви, молитве, правде и благожелательности", - призвал митрополит.

"Всю врученную мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия, спасения душевного и неоскудевающей Божией помощи", - говорится в пасхальном обращении митрополита.