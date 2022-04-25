СМИ: В телах убитых в Буче найдены флешетты. Они применялись во время Первой мировой войны

Так, украинские судмедэксперты нашли флешетты в головах и грудных клетках умерших людей.
Флешетты - это небольшие металлические дротики длиной 3-4 сантиметра. Их укладывают в артиллерийские или танковые снаряды - в один снаряд помещается до восьми тысяч флешетт. После разрыва снаряда флешетты разлетаются на дистанцию около 100 метров в длину и 300 метров в ширину, отмечает "Медуза".
Флешетты были придуманы в начале 20-го века и нашли применение во время Первой мировой войны, однако во время войны во Вьетнаме их перестали широко использовать. Они не являются запрещенным оружием, но, несмотря на это, их использование в гражданских районах с большой плотностью населения нарушает гуманитарное право.
Ранее о применении снарядов с флешеттами в Буче сообщило издание The Washington Post. В свою очередь представители сухопутных войск Украины заявили, что их армия флешетты не использует.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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