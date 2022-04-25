СМИ: В телах убитых в Буче найдены флешетты. Они применялись во время Первой мировой войны

Так, украинские судмедэксперты нашли флешетты в головах и грудных клетках умерших людей.

The metal projectiles, less than 3cm long, take their name from the French for “little arrows” and have a particularly brutal reputation https://t.co/A6rVOvNCGi — The Economist (@TheEconomist) April 24, 2022

Флешетты - это небольшие металлические дротики длиной 3-4 сантиметра. Их укладывают в артиллерийские или танковые снаряды - в один снаряд помещается до восьми тысяч флешетт. После разрыва снаряда флешетты разлетаются на дистанцию около 100 метров в длину и 300 метров в ширину, отмечает "Медуза".

#Ukraine: The remains of a Russian artillery position in #Kyiv Oblast.



One Russian 2S1 Gvozdika SPG can be seen totally destroyed, along with many 3Sh1 122mm flechette and 3BK13/3BK6 series HEAT-FS-T projectiles. (Thank you @blueboy1969 for assistance) pic.twitter.com/NJM3fuYyOD — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 10, 2022

Флешетты были придуманы в начале 20-го века и нашли применение во время Первой мировой войны, однако во время войны во Вьетнаме их перестали широко использовать. Они не являются запрещенным оружием, но, несмотря на это, их использование в гражданских районах с большой плотностью населения нарушает гуманитарное право.

Галерея: Геноцид в Буче

Ранее о применении снарядов с флешеттами в Буче сообщило издание The Washington Post. В свою очередь представители сухопутных войск Украины заявили, что их армия флешетты не использует.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.