Писатель Владимир Сорокин призывает к победе

Кроме того, это еще и война прошлого с будущим, уверен писатель. За время правления Путина в России наступило новое Средневековье. В Кремле на троне восседает деспотичный царь, а его окружают новые феодалы - олигархи на своих мерседесах. Их охраняют новые "опричники", обеспеченные айфонами. И ко всему этому - запуганный и лишенный всех демократических свобод народ.

Украина видит свое будущее в Европе. А вот у России не должно быть будущего! 22 года Путин заставлял свою страну идти назад в прошлое. На полях сражения в Украине идет война времен, в которой будущее подвергается бомбардировкам прошлого и оказывает героическое сопротивление.

Владимир Сорокин отмечает сходство диктаторов всех времен. Все они пытались повернуть ход истории вспять. Путин - не исключение. "Даже его армия - это орудие прошлого", - подчеркивает Владимир Сорокин и пишет об устарелой технике советских времен и о преимуществах гораздо меньшей, но лучше организованной украинской армии.

О мародерстве в рядах российской армии уже слагают анекдоты, отмечает писатель.

- Киев уже взяли?

- Киев еще нет.

- А что тогда?

- Стиральную машину, микроволновку, сковородку, пару носков...

Владимир Сорокин пишет о настоящей ненависти, который российский президент, по его убеждению, испытывает по отношению к свободной Украине.

Писатель отмечает, что это еще и война культур. "Уничтожение украинской культуры, руссификация украинцев - это еще одна цель спецоперации", - уверен Сорокин.

Чего хочет Путин?

Владимир Сорокин не обходит стороной и символику войны России против Украины. Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. "Не может быть никаких сомнений, что война России против Украины для любого нормального человека является настоящим безумием, и ей нет никакого оправдания. Бомбить Киев, мать городов русских, для русского человека равнозначно выстрелу себе в ногу", - пишет Сорокин. И этот выстрел, выполненный по приказу обезумевшего диктатора, может иметь для России судьбоносные последствия, считает писатель.

Владимир Сорокин дает ответ и на вопрос, которым задаются многие читатели на Западе. Чего, собственно, хочет Путин? Победы, и непременно к 9 мая. Но фантом "великой победы над украинским нацизмом" тает с каждым днем, уверен автор статьи в газете Süddeutsche Zeitung. Он отмечает, что в социальных сетях пользователи уже пишут: "Запахло февралем 1917 года".