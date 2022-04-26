В Риге пьяный водитель въехал в две припаркованные машины

Вдоль многоэтажных домов тянется длинная улица Ростока, а прилегающая к ней обочина регулярно используется в качестве автостоянки, обычно в вечернее время, когда во дворах уже нет свободных мест.

Припаркованные автомобили ночью незадолго до 24:00 помешали пьяному водителю, когда он, двигаясь на большой скорости в направлении Иманты, выехал за пределы своей полосы и врезался в автомобильную колонну. Многие слышали звук этого удара.

Молодой водитель сильно не пострадал в аварии, поэтому смог выбраться из машины самостоятельно. Он решил скрыться с места аварии.

По словам очевидцев, виновник не смог уйти далеко. Мужчина не захотел сотрудничать с Дорожной полицией, заявив, что произошло недоразумение и сотрудники правоохранительных органов задержали не того человека.

Так как водитель в аварии получил травмы, на место были вызваны врачи. Виновника аварии увезли в больницу, где он сделал тест на наличие алкоголя в крови. Пока неизвестно, насколько сильным было его алкогольное опьянение.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке