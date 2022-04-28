Эстония: лихулаский стрелок будет отбывать пожизненное заключение

Окружной суд счел, что корректно рассматривать чистосердечное раскаяние обвиняемого в качестве смягчающего обстоятельства, но придерживается отличного от уездного суда мнения о том, каким весом обладает это раскаяние.

По мнению окружного суда, раскаяние было скорее ожидаемым с учетом тяжести произошедшего и его последствий, и этот фактор сам по себе не перевешивает массивное количество отягчающих обстоятельств.

По мнению окружного суда, хотя, с учетом образования, семейного положения, активной рабочей жизни, участия в общественной жизни и отсутствия действующих судимостей, Таррасте был на момент совершения преступления хорошо социализированным человеком, он совершил более тяжкое преступление, чем большинство нуждающихся в помощи при социализации людей. Поэтому, по оценке суда, нельзя сказать, будет ли способность Таррасте к ресоциализации выше после 20-летнего срока заключения или если он получит возможность выйти на свободу после 25 лет заключения.

"Поскольку действие было внезапным и сам обвиняемый не может дать ему объяснения и признает свою вину только частично, невозможно исключить повторения подобных неожиданностей в будущем. Таким образом, нельзя надежно прогнозировать, какое наказание лучше позволило бы предотвратить дальнейшие подобные преступления с его стороны", - отметил суд.

Окружной суд также подчеркнул, что наказание за убийство нескольких человек должно также подавать обществу четкий сигнал, что правопорядок решительно и строжайшим образом осуждает подобные действия.

В данном случае действия были направлены непосредственно против жизни и здоровья двух десятков человек. "В интересах защиты правопорядка следует также учитывать необходимость застраховать общество от совершившего крайне опасное преступление Таррасте. В случае столь внезапного и имеющего столь тяжкие последствия преступления государство не может легкомысленно пойти на риск, что подобное может повториться в предвидимом будущем", - отметил суд.

Суд также отметил искупительный аспект наказания и тот факт, что сам обвиняемый назвал свою вину неизмеримой. "Пострадавшие сочли соответствующим искуплением пожизненное заключение. Это максимальная степень наказания, которую закон позволяет назначить за подобные действия", - отметил суд.

Микк Таррасте обвиняется в убийстве двух человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Вечером 6 июня 2020 года он перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие и стал виновником ДТП на заправочной станции вблизи Лихула. Таррасте, пытавшийся сбежать с места происшествия и скрыть свои нарушения, выстрелил по последовавшему за ним мотоциклисту и двум автомобилям, в которых находилось в общей сложности девять человек.