Эстония: лихулаский стрелок будет отбывать пожизненное заключение
Микк Таррасте, который в июне 2020 года стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них, будет отбывать пожизненное заключение.
Микк Таррасте, который в июне 2020 года стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них, будет отбывать пожизненное заключение.
Госсуд в четверг не стал рассматривать кассационную жалобу, поданную представляющим Таррасте присяжным адвокатом Рюнно Роосмаа, тем самым вступил в силу приговор, провозглашенный Таллиннским окружным судом 26 января.
26 января окружной суд удовлетворил жалобу ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон и приговорил 33-летнего Таррасте к самой суровой из доступных мер наказания.
"Прокуратура крайне удовлетворена тем, что суд согласился с нашими аргументами и приговорил Микка Таррасте к такому наказанию, на котором настаивала прокуратура — к пожизненному лишению свободы. Инкриминируемые Микку Таррасте деяния настолько тяжки, что, по оценке прокуратуры, единственным способом наказать его является вынесение высшей меры наказания", - отметила прокурор в январе.
Согласно обвинению, Таррасте убил двух человек, ранил пятерых и своими действиями подверг опасности жизни и здоровье неопределенного количества людей, а также причинил материальный ущерб. Всего он подверг опасности жизни и здоровье не менее 17 человек, четверо из них — дети в возрасте от 3 до 9 лет. Все пострадавшие были ему чужими, у них не было никакой связи с Таррасте и никакой вины перед ним. Из-за этих обстоятельств и исключительно тяжких последствий совершенное Таррасте убийство является исключительным для судебной практики и правового пространства Эстонии.
Окружной суд счел, что корректно рассматривать чистосердечное раскаяние обвиняемого в качестве смягчающего обстоятельства, но придерживается отличного от уездного суда мнения о том, каким весом обладает это раскаяние.
По мнению окружного суда, хотя, с учетом образования, семейного положения, активной рабочей жизни, участия в общественной жизни и отсутствия действующих судимостей, Таррасте был на момент совершения преступления хорошо социализированным человеком, он совершил более тяжкое преступление, чем большинство нуждающихся в помощи при социализации людей. Поэтому, по оценке суда, нельзя сказать, будет ли способность Таррасте к ресоциализации выше после 20-летнего срока заключения или если он получит возможность выйти на свободу после 25 лет заключения.
"Поскольку действие было внезапным и сам обвиняемый не может дать ему объяснения и признает свою вину только частично, невозможно исключить повторения подобных неожиданностей в будущем. Таким образом, нельзя надежно прогнозировать, какое наказание лучше позволило бы предотвратить дальнейшие подобные преступления с его стороны", - отметил суд.
В данном случае действия были направлены непосредственно против жизни и здоровья двух десятков человек. "В интересах защиты правопорядка следует также учитывать необходимость застраховать общество от совершившего крайне опасное преступление Таррасте. В случае столь внезапного и имеющего столь тяжкие последствия преступления государство не может легкомысленно пойти на риск, что подобное может повториться в предвидимом будущем", - отметил суд.
Суд также отметил искупительный аспект наказания и тот факт, что сам обвиняемый назвал свою вину неизмеримой. "Пострадавшие сочли соответствующим искуплением пожизненное заключение. Это максимальная степень наказания, которую закон позволяет назначить за подобные действия", - отметил суд.
Микк Таррасте обвиняется в убийстве двух человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Вечером 6 июня 2020 года он перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие и стал виновником ДТП на заправочной станции вблизи Лихула. Таррасте, пытавшийся сбежать с места происшествия и скрыть свои нарушения, выстрелил по последовавшему за ним мотоциклисту и двум автомобилям, в которых находилось в общей сложности девять человек.
В итоге стрельбы мотоциклист погиб на месте. Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди-Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю "Жигули". Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни получили двое детей на заднем сиденье и смертельное ранение — ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина. Обвиняемый продолжал стрелять по прибывшей на место скорой помощи, остановившемуся "Жигули", приехавшим близким и полиции. Затем он пешком прошел около четырех километров по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским и задел выстрелом шлем одного из них.
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Прошлой весной Пярнуский уездный суд приговорил Таррасте к 20 годам тюрьмы, это решение оспорили наряду с прокурором также все пострадавшие и присяжный адвокат одного из пострадавших Антс Ныммик, по оценке которых этот приговор был слишком мягким.
Судья уездного суда Рубо Кикерпилль отметил тогда, что убийство при отягчающих обстоятельствах всегда является крайне тяжким преступлением, но статья об убийстве при отягчающих обстоятельствах предусматривает в качестве минимальной меры пресечения восьмилетний тюремный срок, а в качестве максимальной 20-летний или пожизненный срок.
Кикерпилль отметил, что Таррасте в ходе одного преступления убил двух человек, но ранее не привлекался к ответственности за тяжкие преступления и у него нет действующих судимостей.
"При вынесении наказания суд счел важным фактором смягчающее обстоятельство — чистосердечное раскаяние, которое Микк Таррасте выразил в переданном СМИ и включенном защитником в судебное дело письме. На суде Микк Таррасте принес извинения пострадавшим и выразил чистосердечное раскаяние в совершенном", - сказал судья.
"С учетом того, что Микк Таррасте ранее не совершал тяжких преступлений и сожалеет о совершенном, суд приговорил его к максимальному срочному, то есть 20-летнему тюремному заключению с 5-летним дополнительным сроком наказания. 20-летнее заключение - это лишение свободы на продолжительный срок, которое, по оценке суда, может заставить виновного, ранее не отбывавшего тюремный срок, в дальнейшем избегать преступлений", - пояснил Кикерпилль.
После задержания у обвиняемого выявили опьянение, вызванное потреблением алкоголя и транквилизаторов, но, по оценке прокуратуры, опьянение не мешало ему осознавать последствия его действий.
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