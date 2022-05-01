Видео ⟩ Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в бомбоубежище

Голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анджелина Джоли (Angelina Jolie) находится во Львове. В какой-то момент звезде пришлось бежать вместе с толпой в укрытие из-за воздушной сирены.
Во время визита Джоли на вокзал в городе начала звучать сирена, так как была угроза ракетного удара. Волонтеры предложили актрисе спуститься в бомбоубежище. Что она незамедлительно и сделала.
По дороге у нее спросили, все ли в порядке, на что Анджелина Джоли ответила, что ей не страшно и все хорошо.
Ранее в соцсетях уже распространились видео с Джоли в Украине.
Издание The Washington Post уточняет, что актриса сейчас находится во Львове в рамках "личного визита".
"Анджелина Джоли направилась в регион в личном качестве, и УВКБ не имеет никакого отношения к этому визиту", - говорит представитель УВКБ Джонг-а Гедини-Уильямс.
"Для всех нас этот визит стал неожиданностью. Многие люди, которые видели мисс Джоли во Львовской области, не могли поверить, что это действительно она", - цитирует губернатора Львовской области Максима Козицкого Esquire.
Ранее Анджелина Джоли встречалась с украинскими беженцами в Риме.
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