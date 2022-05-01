Видео ⟩ Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в бомбоубежище

Во время визита Джоли на вокзал в городе начала звучать сирена, так как была угроза ракетного удара. Волонтеры предложили актрисе спуститься в бомбоубежище. Что она незамедлительно и сделала.

По дороге у нее спросили, все ли в порядке, на что Анджелина Джоли ответила, что ей не страшно и все хорошо.

Ранее в соцсетях уже распространились видео с Джоли в Украине.

Голливудская кинозвезда и посол доброй воли УВКБ ООН Анджелина Джоли позирует для фото со своими поклонниками во Львове. Актриса встретилась с детьми, пострадавшими от войны, и посетила больницы и неправительственные организации, помогающие раненым и беженцам ФОТО: Eduard Tomilchenko, AP Photo, Scanpix

Издание The Washington Post уточняет, что актриса сейчас находится во Львове в рамках "личного визита".

"Анджелина Джоли направилась в регион в личном качестве, и УВКБ не имеет никакого отношения к этому визиту", - говорит представитель УВКБ Джонг-а Гедини-Уильямс.

"Для всех нас этот визит стал неожиданностью. Многие люди, которые видели мисс Джоли во Львовской области, не могли поверить, что это действительно она", - цитирует губернатора Львовской области Максима Козицкого Esquire.

Ранее Анджелина Джоли встречалась с украинскими беженцами в Риме.

Актриса Анджелина Джоли навещает юную пациентку из Украины в среду, 30 марта 2022 года, в педиатрической больнице Бамбино Джезу в Риме. Джоли лично посетила детскую больницу Ватикана, чтобы познакомиться с украинскими детьми, прибывшими в Италию из-за войны в Украине, врачами и медсестрами, которые за ними ухаживают ФОТО: Ospedale Pediatrico Bambino Gesu via AP/Scanpix