В Латвии впервые возбуждено дело о финансировании терроризма; подозреваемый задержан

В 2021 году VDD впервые возбудила уголовное дело в связи с подозрениями в финансировании терроризма. В настоящее время к одному гражданину Латвии в процессе применен статус подозреваемого.

В интересах следствия в VDD дальнейших комментариев не дали.

Как сообщалось, по мнению VDD, уровень террористической угрозы в Латвии в 2021 году оставался низким. Терактов в Латвии не было, но был предотвращен один. В прошлом году VDD задержала человека, который длительное время собирал материалы и инструкции по осуществлению разного рода терактов и, по информации, полученной в ходе расследования, готовился к совершению террористического акта.

В прошлом году в Латвии не было зафиксировано ни одной попытки иностранных террористов совершить нападения на территории страны. Главную угрозу терроризма в Латвии по-прежнему представляла возможная радикализация определенных групп населения, указало VDD в своем отчете о деятельности за прошлый год.

Террористические риски также создали последствия гибридной войны, развязанной Беларусью. В результате искусственного миграционного потока, созданного соседней страной, в Латвию прибыло несколько сотен граждан третьих стран, в основном с Ближнего Востока.

Имеющаяся у VDD информация в настоящее время не указывает на возможные изменения ситуации с террористической угрозой в Латвии, и можно прогнозировать, что ее уровень останется низким и в 2022 году.

Главную угрозу терроризма по-прежнему будут представлять различные риски радикализации и насильственного экстремизма. В свою очередь, влияние гибридной войны в Беларуси на террористическую угрозу, скорее всего, уменьшится, если миграционные потоки значительно не увеличатся.