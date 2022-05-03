Левитс: Относительно своих масштабов Латвия оказывает огромную помощь Украине

Вспоминая свой недавний визит в Украину, Левитс сказал, что его шокировали разрушенные русскими районы под Киевом, а также рассказы о минах, оставленных русскими, в том числе в квартирах и под телами погибших. Он также признал, что посещение Киева для официальных лиц из разных стран означает определенный риск, но так как с политической точки зрения важно проявить солидарность с Украиной, с ним следует считаться.

Оценивая помощь, оказанную Латвией Украине до сих пор, Левитс подчеркнул, что

в денежном выражении Латвия занимает пятое место, за ней следуют страны с более крупной экономикой и гораздо более высокой численностью населения.

"Относительно своих масштабов Латвия оказывает огромную помощь Украине", - заявил президент, добавив, что украинские военные высоко ценят помощь, оказываемую Латвией. Левитс напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский считает Латвию "настоящим другом".

В свою очередь, при оценке размеров помощи в соотношении с объемом внутреннего валового продукта, Латвия и Эстония являются абсолютными лидерами.

"Это означает, что мы понимаем, за что идет эта война, поэтому так и действуем, - сказал Левитс.

Латвия оказывает больше военной помощи, чем Франция и Германия, и поэтому, по мнению Левитса, эти страны должны увеличить объем помощи. "Мы видим, что успех украинцев в этой оборонительной войне во многом связан с вооружением, поступающим из дружественных стран", - отметил политик.