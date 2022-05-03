Поможем Никарагуа! Латвия отправит туда почти 850 тысяч вакцин

В настоящее время в связи с тем, что пандемия Covid-19 отступила, в некоторых регионах мира наблюдается переизбыток вакцин, в результате они в больших объемах жертвуются, особенно менее состоятельным странам мира и государствам Южного полушария. В Латвии запас вакцин, как и в других странах Европейского союза, создавался с тем, чтобы обеспечить достаточное количество вакцин различных производителей, поэтому Латвия может внести свой вклад в глобальную борьбу с пандемией.